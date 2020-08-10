Роскомнадзор хочет продумать механизм удаления «общедоступных» данных россиян

Роскомнадзор хочет продумать механизм удаления «общедоступных» данных россиянИзвестным россиянам хотят дать возможность удалять «незначимую» информацию о себе
Руководитель Роскомнадзора Андрей Липов во время встречи с президентом Владимиром Путиным предложил продумать механизм, который позволит гражданам через суд удалять «общедоступные данные» о себе, опубликованные в интернете. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
По словам Липова, мотивом для такого решения послужил тот факт, что как только личная информация человека попадает в интернет, она, согласно законодательству, становится общедоступной. По его мнению, «многие люди не заслужили такого отношения».
Мы хотели бы здесь продумать некий механизм, который позволит людям сказать, что, «извините, эта информация о моем отдыхе, даже если я известный человек, она ничего не имеет общего с общественно значимой информацией, с политической или государственной значимостью», чтобы человек мог через суд хотя бы удалить.
Руководитель ведомства не исключил, что такая инициатива может создать всплеск судебных решений по удалению информации «о людях, которые, наверное, не заслуживают того, чтобы о них какую-то негативную информацию убрали». При этом он подчеркнул, что есть и те люди, которые «не заслужили такого отношения, могли о себе информацию, которая не является значимой, через суд хотя бы убрать».
В России уже существует механизм удаления общедоступных данных. С 1 января 2016 г. в стране действует закон о праве на забвение. Он позволяет гражданам России добиваться от поисковых систем удаления ссылок на недостоверную или неактуальную информацию о себе. Если же поисковик откажется удалять информацию, гражданин может обратиться в суд. Если суд сочтет отказ неправомерным, а поисковая система откажется выполнить судебное решение, ее ждет штраф до 1 млн руб.
При этом поисковики не имеют права раскрывать, по чьим запросам удаляются ссылки и ссылки на какие материалы больше не показываются в выдаче по конкретному запросу. Чаще всего такой запрос содержит в себе имя человека, который хочет скрыть часть данных о себе. По любому другому запросу ссылки остаются доступны в поиске.
Один из примеров действия закона произошел в феврале этого года, когда «Яндекс» удалил часть ссылок из поисковых запросов со словами «Удодов» и «Александр Удодов» — мужа сестры премьера Михаила Мишустина. «Яндекс» указывал, что ссылки удалены на основании права на забвение.