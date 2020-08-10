Роскомнадзор хочет продумать механизм удаления «общедоступных» данных россиян

Руководитель ведомства не исключил, что такая инициатива может создать всплеск судебных решений по удалению информации «о людях, которые, наверное, не заслуживают того, чтобы о них какую-то негативную информацию убрали». При этом он подчеркнул, что есть и те люди, которые «не заслужили такого отношения, могли о себе информацию, которая не является значимой, через суд хотя бы убрать».