«Яндекс» начал удалять ссылки про зятя Мишустина по закону о забвении

При этом поисковики не имеют права раскрывать, по чьим запросам удаляются ссылки и ссылки на какие материалы больше не показываются в выдаче по конкретному запросу. Чаще всего такой запрос содержит в себе имя человека, который хочет скрыть часть данных о себе. По любому другому запросу ссылки остаются доступны в поиске.