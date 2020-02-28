«Яндекс» начал удалять ссылки про зятя Мишустина по закону о забвении
«Яндекс» удалил часть ссылок из поисковых запросов со словами «Удодов» и «Александр Удодов», убедились «Ведомости». «Яндекс» указывает, что ссылки удалены на основании права на забвение. Первым на это обратил внимание Telegram-канал «Другой Ролдугин». Выяснить, удаляет ли ссылки про Удодова Google, невозможно, поисковик теперь указывает при наборе множества имен, что часть ссылок может быть удалена в соответствии с законом об информации.
Александр Удодов женат на сестре премьер-министра Михаила Мишустина. После недавней смены правительства семья Мишустина привлекла много внимания СМИ и активистов. Удодов ранее был вице-президентом нефтегазовой компании «Итера», ему принадлежит крупнейший в России производитель шампиньонов – компания «Грибная радуга», а также торгово-развлекательные центры «У Речного» у ст. м. «Речной вокзал» и «Атлас» в Одинцовском районе, бальнеологический курорт «Термы» в Краснодарском крае.
Сам закон о праве на забвение принят Госдумой и действует с 1 января 2016 г. Он позволяет гражданам России добиваться от поисковых систем удаления ссылок на недостоверную или неактуальную информацию о себе. Если же поисковик откажется удалять информацию, гражданин может обратиться в суд. Если суд сочтет отказ неправомерным, а поисковая система откажется выполнить судебное решение, ее ждет штраф до 1 млн руб.
При этом поисковики не имеют права раскрывать, по чьим запросам удаляются ссылки и ссылки на какие материалы больше не показываются в выдаче по конкретному запросу. Чаще всего такой запрос содержит в себе имя человека, который хочет скрыть часть данных о себе. По любому другому запросу ссылки остаются доступны в поиске.
Представитель «Яндекса» напомнил, что компания не имеет права раскрывать данные по исполнению закона о забвении и исключает ссылки, только если заявитель предоставляет доказательства недостоверности либо неактуальности информации, например решение суда.
Представитель Google отказался раскрывать, удаляет ли он из поиска какие-либо ссылки об Удодове.
«Ведомости» направили запрос Удодову.