У кого мог приобрести нью-йоркские квартиры зять Мишустина

«Ведомости» проверили достоверность утверждений Навального о принадлежавших Удодову квартирах. Как следует из документов в городском реестре недвижимости, изначально владевшие квартирами фирмы принадлежали компании Pine Investors Management. Ее собственником был Валентин Ласков. В июле и сентябре 2008 г. эти фирмы приобрели восемь квартир (в том числе и пять упомянутых в расследовании). Квартиры были заложены под два кредита – $2,945 млн и $0,918 млн. 23 декабря 2009 г. был проведена реструктуризация задолженности: из первого кредитного договора была выделена сумма $1,93 млн (она осталась за компаниями, принадлежащими Pine Investors Management). Остаток в $0,973 млн был объединен со вторым кредитным договором, в результате чего был оформлен новый договор на $1,88 млн под пять квартир, упомянутых в расследовании. В нем собственником компаний, владеющих квартирами, указан Александр Удодов. Стоимость этих пяти квартир при их первоначальной продаже в 2008 г. составляла $5,11 млн. В июне 2010 г. Удодов взял кредит на $550 000 под залог шестой квартиры стоимостью $1,303 млн (по данным о ее первичной продаже в 2008 г.). С сентября 2015 г. по октябрь 2018 г. все квартиры были проданы за $6,7 млн.