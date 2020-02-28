У кого мог приобрести нью-йоркские квартиры зять Мишустина
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный 27 февраля опубликовал расследование, в котором утверждается, что бизнесмену Александру Удодову — мужу сестры премьера Михаила Мишустина — принадлежали шесть квартир в жилом комплексе в Нью-Йорке. Как считает Навальный, эта недвижимость могла быть связана с «делом Магнитского».
Удодов в декабре 2009 г. купил пять квартир в жилом комплексе 20 Pine Street в Нью-Йорке, говорится в расследовании Навального со ссылкой на городской реестр недвижимости. Стоили эти квартиры $5,1 млн, утверждается в расследовании. Летом 2010 г. бизнесмен приобрел шестую квартиру в том же жилом комплексе стоимостью $1,3 млн, сообщил Навальный. Вся недвижимость, по его данным, была оформлена на разные фирмы – Удодов приобрел их вместе с квартирами. Кроме того, в расследовании приводятся документы на ипотеку и пожарную сигнализацию, подтверждающие, что владельцем фирм был Удодов. Впоследствии, до 2018 г. все квартиры Удодов продал, пишет Навальный.
Основатель ФБК обратил внимание на то, что адрес дома, в котором Удодов покупал квартиры, фигурировал в «деле Магнитского».
Юрист Сергей Магнитский возглавлял отдел налогов и аудита компании Firestone Duncan, консультировавшей фонд Hermitage Capital Уильяма Браудера. Он был арестован в 2008 г. и обвинен в соучастии в уклонении от уплаты налогов, а в ноябре 2009 г. умер в московском СИЗО от сердечно-сосудистой недостаточности. По версии Браудера, Магнитский был убит за то, что разоблачил преступную группу, похитившую из бюджета при участии российских чиновников около 5,4 млрд руб. под видом возврата налогов.
После смерти юриста Браудер инициировал принятие «акта Магнитского», на основании которого министерство юстиции США обвинило кипрскую компанию Prevezon Holdings Дениса Кацыва (сын бывшего вице-президента РЖД Петра Кацыва) в отмывании денег, о хищении которых заявлял Магнитский. Власти США полагали, что деньги были отмыты, в том числе путем приобретения недвижимости в жилом комплексе на Pine Street в Нью-Йорке.
Prevezon Holdings в мае 2017 г. пошла на сделку со следствием по этому делу и согласилась выплатить штраф в $6 млн. Навальный отмечает, что Кацыв и Удодов купили свои квартиры на 20 Pine Street с разницей в три недели. Основатель ФБК называет эту ситуацию «пикантной», но никаких свидетельств тому, что Удодов и Кацыв были как-то связаны, не приводит.
«Ведомости» проверили достоверность утверждений Навального о принадлежавших Удодову квартирах. Как следует из документов в городском реестре недвижимости, изначально владевшие квартирами фирмы принадлежали компании Pine Investors Management. Ее собственником был Валентин Ласков. В июле и сентябре 2008 г. эти фирмы приобрели восемь квартир (в том числе и пять упомянутых в расследовании). Квартиры были заложены под два кредита – $2,945 млн и $0,918 млн. 23 декабря 2009 г. был проведена реструктуризация задолженности: из первого кредитного договора была выделена сумма $1,93 млн (она осталась за компаниями, принадлежащими Pine Investors Management). Остаток в $0,973 млн был объединен со вторым кредитным договором, в результате чего был оформлен новый договор на $1,88 млн под пять квартир, упомянутых в расследовании. В нем собственником компаний, владеющих квартирами, указан Александр Удодов. Стоимость этих пяти квартир при их первоначальной продаже в 2008 г. составляла $5,11 млн. В июне 2010 г. Удодов взял кредит на $550 000 под залог шестой квартиры стоимостью $1,303 млн (по данным о ее первичной продаже в 2008 г.). С сентября 2015 г. по октябрь 2018 г. все квартиры были проданы за $6,7 млн.
Человек с тем же именем и фамилией, что и собственник Pine Investors Management – один из учредителей девелоперской компании «Пересвет-инвест»: доля Валентина Ласкова в этой компании, согласно ЕГРЮЛ, составляет 19%. Как писали РБК и журнал «Компания», Удодов в 2001-2010 г. занимал должность вице-президента «Пересвет-инвеста». Ранее это же говорили и собеседники «Ведомостей». В биографии бизнесмена на его сайте информация о работе в «Пересвет-инвесте» сейчас отсутствует. Именно у структуры группы «Пересвет-инвеста» Удодов в 2014 г. приобрел торговый центр «Гименей» на Большой Якиманке.
В прошлом году «Пересвет-инвест» была признана банкротом, в отношении нее начата процедура конкурсного производства.
Запрос «Ведомостей» Удодову остался без ответа. Связаться с Pine Investors Management и Вячеславом Ласковым не удалось.