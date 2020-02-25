Муж сестры Мишустина продал два люксовых торговых комплекса в Москве
Покупателем мог стать бизнесмен Александр Карманов
Бизнесмен Александр Удодов продал люксовые торговые центры «Гименей» и «Якиманка, 26», расположенные на ул. Большая Якиманка. Об этом он сообщил в интервью газете «Известия». Покупателей он не назвал.
Удодов – муж сестры российского премьер-министра Михаила Мишустина Наталии Стениной. Как он сообщил «Известиям», с ней он больше не живет, но с ее семьей у него сохранились хорошие отношения. Удодов ранее был вице-президентом нефтегазовой компании «Итера», ему принадлежит крупнейший в России производитель шампиньонов – компания «Грибная радуга», а также торгово-развлекательные центры «У Речного» на Речном вокзале и «Атлас» в Одинцовском районе, бальнеологический курорт «Термы» в Краснодарском крае.
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