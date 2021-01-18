Telegram обвинили в потворстве экстремизму

Telegram обвинили в потворстве экстремизмуИ потребовали удалить мессенджер из App Store
Telegram должен быть удален из магазина приложений Apple, поскольку не принял мер для удаления высказываний с призывами к насилию и беспорядкам во время штурма Капитолия в начале января, следует из иска, поданного CSW в суд Северного округа Калифорнии. Истец упоминает, что в Telegram распространяются высказывания о превосходстве белой расы, пропагандирующие нацизм и антисемитизм.
В заявлении на сайте CSW говорится, что глава организации Марк Гинзберг якобы информировал гендиректора Apple Тима Кука о недопустимости политики Telegram в отношении таких высказываний еще летом прошлого года. Так как ничего с тех пор не изменилось – Telegram не удаляет содержащие призывы к насилию и разжигающие ненависть посты, а Apple не препятствует распространению приложения, – Гинзберг испытал моральные страдания и потерпел материальные убытки, говорится в иске.