Telegram обвинили в потворстве экстремизму

В заявлении на сайте CSW говорится, что глава организации Марк Гинзберг якобы информировал гендиректора Apple Тима Кука о недопустимости политики Telegram в отношении таких высказываний еще летом прошлого года. Так как ничего с тех пор не изменилось – Telegram не удаляет содержащие призывы к насилию и разжигающие ненависть посты, а Apple не препятствует распространению приложения, – Гинзберг испытал моральные страдания и потерпел материальные убытки, говорится в иске.