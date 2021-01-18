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Telegram обвинили в потворстве экстремизму

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Валерий Кодачигов
Telegram обвинили в потворстве экстремизму /Максим Стулов / Ведомости

Telegram должен быть удален из магазина приложений Apple, поскольку не принял мер для удаления высказываний с призывами к насилию и беспорядкам во время штурма Капитолия в начале января, следует из иска, поданного CSW в суд Северного округа Калифорнии. Истец упоминает, что в Telegram распространяются высказывания о превосходстве белой расы, пропагандирующие нацизм и антисемитизм.

В заявлении на сайте CSW говорится, что глава организации Марк Гинзберг якобы информировал гендиректора Apple Тима Кука о недопустимости политики Telegram в отношении таких высказываний еще летом прошлого года. Так как ничего с тех пор не изменилось – Telegram не удаляет содержащие призывы к насилию и разжигающие ненависть посты, а Apple не препятствует распространению приложения, – Гинзберг испытал моральные страдания и потерпел материальные убытки, говорится в иске.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных