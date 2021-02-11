О клиентах «Билайна» позаботится топ-менеджер из «Сбера»Светлана Кирсанова возглавит розничное направление «Вымпелкома»
О том, что Кирсанова займет пост исполнительного вице-президента по розничному бизнесу «Вымпелкома», «Ведомостям» рассказал ее бывший коллега. В иерархии сотовых операторов это фактически второй человек в компании, подчеркнул он.
Назначение Кирсановой подтвердила представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева.
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