Еврооблигации Telegram теперь может купить любой квалифицированный инвестор

Еврооблигации Telegram теперь может купить любой квалифицированный инвесторПервые результаты биржевых торгов не вдохновили аналитиков
В пятницу, 26 марта, квалифицированные инвесторы получили возможность торговать конвертируемыми еврооблигациями Telegram на Санкт-Петербургской бирже. Номинал ценной бумаги составляет $1000, доходность к погашению ожидается на уровне 6,3–7%.
Если ориентироваться на данные первых торгов, видно, что к этим бумагам проявили интерес частные состоятельные клиенты, для которых доходность выше 6% оказалась привлекательной, отмечает частный инвестор и основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров.
Согласно его оценке, активность в бумагах держится на среднем уровне, что для облигаций третьего эшелона на российском рынке «вполне нормально». «По итогам первых торгов очевидно, что определенный интерес среди инвесторов был, торги проходили со средней интенсивностью, – отмечает управляющий партнер Grid Capital Алексей Соколов. – В среднесрочной и долгосрочной перспективе привлекательность бумаг будет зависеть прежде всего от того, как будет развиваться компания».