Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

Еврооблигации Telegram теперь может купить любой квалифицированный инвестор

Первые результаты биржевых торгов не вдохновили аналитиков
Ирина Власова
В ближайшее время можно ожидать расширения спроса на облигации Telegram, что будет давить на доходности /Андрей Гордеев / Ведомости

В пятницу, 26 марта, квалифицированные инвесторы получили возможность торговать конвертируемыми еврооблигациями Telegram на Санкт-Петербургской бирже. Номинал ценной бумаги составляет $1000, доходность к погашению ожидается на уровне 6,3–7%.

Если ориентироваться на данные первых торгов, видно, что к этим бумагам проявили интерес частные состоятельные клиенты, для которых доходность выше 6% оказалась привлекательной, отмечает частный инвестор и основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров.

Согласно его оценке, активность в бумагах держится на среднем уровне, что для облигаций третьего эшелона на российском рынке «вполне нормально». «По итогам первых торгов очевидно, что определенный интерес среди инвесторов был, торги проходили со средней интенсивностью, – отмечает управляющий партнер Grid Capital Алексей Соколов. – В среднесрочной и долгосрочной перспективе привлекательность бумаг будет зависеть прежде всего от того, как будет развиваться компания».

Вы видите 30% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных