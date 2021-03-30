Еврооблигации Telegram теперь может купить любой квалифицированный инвестор

Согласно его оценке, активность в бумагах держится на среднем уровне, что для облигаций третьего эшелона на российском рынке «вполне нормально». «По итогам первых торгов очевидно, что определенный интерес среди инвесторов был, торги проходили со средней интенсивностью, – отмечает управляющий партнер Grid Capital Алексей Соколов. – В среднесрочной и долгосрочной перспективе привлекательность бумаг будет зависеть прежде всего от того, как будет развиваться компания».