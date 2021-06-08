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МТС начала торговать холодным воздухом

Оператор сдает в аренду бытовые кондиционеры
Валерий Кодачигов
Daichi

МТС начала устанавливать кондиционеры Daichi в Москве, Подмосковье, а также в Ростове-на-Дону в порядке эксперимента – он продлится до конца лета, а затем планируется масштабировать его на другие регионы, рассказал «Ведомостям» представитель оператора Алексей Меркутов. Компания предлагает климатические системы, рассчитанные на обслуживание площадей от 20 кв. м (стоимость аренды такого устройства – 4999 руб. в год) до 50 кв. м и более (6999 руб.). Через 5–7 лет таких платежей (в зависимости от условий контракта) кондиционер переходит в собственность пользователя. Заказать кондиционер можно через мобильное приложение «МТС Cashback». В сезон (лето и начало сентября) МТС планирует предоставить по подписке до 10 000 кондиционеров, утверждает Меркутов.

Если клиент намерен отказаться от сплит-системы в первые два года аренды, он должен будет заплатить оператору 150% годовой стоимости подписки (т. е. почти 7500 руб. в самой дешевой комплектации). При отказе на 3–7-м году надо будет заплатить годовую стоимость аренды устройства, т. е. минимум 4999 руб. Естественно, оборудование надо будет вернуть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных