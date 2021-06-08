МТС начала торговать холодным воздухом

МТС начала устанавливать кондиционеры Daichi в Москве, Подмосковье, а также в Ростове-на-Дону в порядке эксперимента – он продлится до конца лета, а затем планируется масштабировать его на другие регионы, рассказал «Ведомостям» представитель оператора Алексей Меркутов. Компания предлагает климатические системы, рассчитанные на обслуживание площадей от 20 кв. м (стоимость аренды такого устройства – 4999 руб. в год) до 50 кв. м и более (6999 руб.). Через 5–7 лет таких платежей (в зависимости от условий контракта) кондиционер переходит в собственность пользователя. Заказать кондиционер можно через мобильное приложение «МТС Cashback». В сезон (лето и начало сентября) МТС планирует предоставить по подписке до 10 000 кондиционеров, утверждает Меркутов.