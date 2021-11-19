Газета
Технологии

Основатель стартапа-«единорога» Afiniti уволен из-за обвинений в харассменте

В этой компании работают члены британской королевской семьи
Владислав Новый
Afiniti

Основатель технологического стартапа Afiniti Зиа Кришти, пригласивший советником бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, был уволен из компании после обвинения в сексуальном домогательстве подчиненной. Об этом 19 ноября пишет Financial Times.

Совет директоров Afiniti ночью в пятницу объявил, что Зиа Кришти немедленно покидает посты председателя, CEO и директора Afiniti, говорится в официальном сообщении компании. «Дополнительную организационную информацию» совет Afiniti предоставит в ближайшие дни.

Во вторник бывшая сотрудница Afiniti Татьяна Споттисвуд во время слушаний в Палате Представителей США рассказала о сексуальном домогательстве к себе со стороны основателя компании Зиа Кришти. В слушаниях также участвовали бывшие сотрудницы LVMH и CBS. Они рассказали свои истории о сексуальных домогательствах на работе, которые они были вынуждены скрывать из-за условий трудового договора.

Споттисвуд рассказала, что в 2016 г. в возрасте 23 лет она начала работать в Afiniti. По словам женщины, Кришти был другом ее семьи и знал ее с 12 лет. При приеме на работу Споттисвуд подписала контракт с арбитражной оговоркой о строгой конфиденциальности судебных разбирательств с работодателем.

В ходе слушаний Споттисвуд показала, что в процессе работы Кришти преследовал ее месяцами и отправил ей по электронной почте письмо, где описывал свои сексуальные фантазии, в которых он «душил ее и хватал за ягодицы перед другими сотрудниками». По версии Споттисвуд, во время деловой поездки в Бразилию Кришти сексуально домогался и ударил ее. На слушаниях были продемонстрированы фотографии шеи Споттисвуд, на которых были заметны гематомы. Споттисвуд также сообщила, что наняла адвокатов и обвинила Кришти в нападении, а Кришти в ответ инициировал арбитражное разбирательство. «Он знал, что секретность арбитража защитит его», – сообщила Споттисвуд (цитата The New York Times).

После слушаний представитель Afiniti Наталья Черни заявила, что компания провела проверку заявлений Споттисвуд с привлечением независимого юриста и пришла к выводу, что упоминаемое ею «арбитражное решение было ошибочным». Черни также заявила, что Зиа Кришти «решительно оспаривает все обвинения против него». «Ведомости» направили запрос в Afiniti о том, связано ли увольнение Кришти с обвинением в сексуальном домогательстве и нападении.

Afninti известна как разработчик программного обеспечения для колл-центров. Среди ее клиентов Verizon Communications, Virgin Media, Sky. Решение Afinifi использует искусственный интеллект. Оно соединяет звонящих клиентов с агентами компании, выбирая наиболее подходящего для разговора сотрудника. Например, если клиент Verizon звонит из-за рубежа и два агента свободны, то система соединяет клиента с тем сотрудником, чьи показатели по обслуживанию клиентов за пределами США выше, писала газета The Wall Street Journal. В апреле 2017 г. стало известно, что Afiniti получила статус «единорога»: в ходе инвестиционного раунда Afiniti была оценена в $1,6 млрд. В 2016 г. компания подала заявку о возможном IPO и планировала выйти на биржу в 2022 г.

В 2019 г. Afiniti привлекла в качестве консультанта совета директоров бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. В Нью-Йоркском офисе Afiniti работает принцесса Беатриса Йоркская, дочь принца Эндрю, сына королевы Елизаветы Второй.

После обвинений генерального директора Afiniti в сексуальных домогательствах Кэмерон сложил свои полномочия как советника. «Предполагаемые события произошли до того, как Дэвид Кэмерон начал работать с Afiniti, он абсолютно ничего не знал об этом до слушаний в конгрессе», – сообщил представитель бывшего премьер-министра (цитата по FT).

Прозвучавшие обвинения, данным FT, вызвали обеспокоенность и среди инвесторов Afiniti. Швейцарская компания GAM Investments, в портфеле которой 3% Afiniti, призвала к независимому расследованию этих заявлений. Среди инвесторов в базе Crunchbase указана McKinsey&Co. Эту компанию Afiniti называет стратегическим партнером. На вопрос «Ведомостей», одобряется ли увольнение Кришти, представитель российского офиса компании McKinsey&Co Наталья Мироевская ответила: «Без комментариев».

В США считается нормальной практикой увольняться с любого поста в случае подобных обвинений, пояснил «Ведомостям» партнер Red Lions Capital Глеб Яковлев. «Если создатель компании, визионер и гендиректор в одном лице уходит, то, безусловно. IPO откладывается», – сказал он. Вопрос проведения IPO Afiniti будет решать после назначения нового гендиректора, который подтвердит существующую стратегию компании, либо после разработки новой стратегии компании, полагает Яковлев.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных