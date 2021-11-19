Основатель стартапа-«единорога» Afiniti уволен из-за обвинений в харассменте

В ходе слушаний Споттисвуд показала, что в процессе работы Кришти преследовал ее месяцами и отправил ей по электронной почте письмо, где описывал свои сексуальные фантазии, в которых он «душил ее и хватал за ягодицы перед другими сотрудниками». По версии Споттисвуд, во время деловой поездки в Бразилию Кришти сексуально домогался и ударил ее. На слушаниях были продемонстрированы фотографии шеи Споттисвуд, на которых были заметны гематомы. Споттисвуд также сообщила, что наняла адвокатов и обвинила Кришти в нападении, а Кришти в ответ инициировал арбитражное разбирательство. «Он знал, что секретность арбитража защитит его», – сообщила Споттисвуд (цитата The New York Times).