Основатель стартапа-«единорога» Afiniti уволен из-за обвинений в харассменте

Основатель стартапа-«единорога» Afiniti уволен из-за обвинений в харассментеВ этой компании работают члены британской королевской семьи
Основатель технологического стартапа Afiniti Зиа Кришти, пригласивший советником бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, был уволен из компании после обвинения в сексуальном домогательстве подчиненной. Об этом 19 ноября пишет Financial Times.
Совет директоров Afiniti ночью в пятницу объявил, что Зиа Кришти немедленно покидает посты председателя, CEO и директора Afiniti, говорится в официальном сообщении компании. «Дополнительную организационную информацию» совет Afiniti предоставит в ближайшие дни.
Во вторник бывшая сотрудница Afiniti Татьяна Споттисвуд во время слушаний в Палате Представителей США рассказала о сексуальном домогательстве к себе со стороны основателя компании Зиа Кришти. В слушаниях также участвовали бывшие сотрудницы LVMH и CBS. Они рассказали свои истории о сексуальных домогательствах на работе, которые они были вынуждены скрывать из-за условий трудового договора.
Споттисвуд рассказала, что в 2016 г. в возрасте 23 лет она начала работать в Afiniti. По словам женщины, Кришти был другом ее семьи и знал ее с 12 лет. При приеме на работу Споттисвуд подписала контракт с арбитражной оговоркой о строгой конфиденциальности судебных разбирательств с работодателем.
В ходе слушаний Споттисвуд показала, что в процессе работы Кришти преследовал ее месяцами и отправил ей по электронной почте письмо, где описывал свои сексуальные фантазии, в которых он «душил ее и хватал за ягодицы перед другими сотрудниками». По версии Споттисвуд, во время деловой поездки в Бразилию Кришти сексуально домогался и ударил ее. На слушаниях были продемонстрированы фотографии шеи Споттисвуд, на которых были заметны гематомы. Споттисвуд также сообщила, что наняла адвокатов и обвинила Кришти в нападении, а Кришти в ответ инициировал арбитражное разбирательство. «Он знал, что секретность арбитража защитит его», – сообщила Споттисвуд (цитата The New York Times).
После слушаний представитель Afiniti Наталья Черни заявила, что компания провела проверку заявлений Споттисвуд с привлечением независимого юриста и пришла к выводу, что упоминаемое ею «арбитражное решение было ошибочным». Черни также заявила, что Зиа Кришти «решительно оспаривает все обвинения против него». «Ведомости» направили запрос в Afiniti о том, связано ли увольнение Кришти с обвинением в сексуальном домогательстве и нападении.
Afninti известна как разработчик программного обеспечения для колл-центров. Среди ее клиентов Verizon Communications, Virgin Media, Sky. Решение Afinifi использует искусственный интеллект. Оно соединяет звонящих клиентов с агентами компании, выбирая наиболее подходящего для разговора сотрудника. Например, если клиент Verizon звонит из-за рубежа и два агента свободны, то система соединяет клиента с тем сотрудником, чьи показатели по обслуживанию клиентов за пределами США выше, писала газета The Wall Street Journal. В апреле 2017 г. стало известно, что Afiniti получила статус «единорога»: в ходе инвестиционного раунда Afiniti была оценена в $1,6 млрд. В 2016 г. компания подала заявку о возможном IPO и планировала выйти на биржу в 2022 г.
В 2019 г. Afiniti привлекла в качестве консультанта совета директоров бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. В Нью-Йоркском офисе Afiniti работает принцесса Беатриса Йоркская, дочь принца Эндрю, сына королевы Елизаветы Второй.
После обвинений генерального директора Afiniti в сексуальных домогательствах Кэмерон сложил свои полномочия как советника. «Предполагаемые события произошли до того, как Дэвид Кэмерон начал работать с Afiniti, он абсолютно ничего не знал об этом до слушаний в конгрессе», – сообщил представитель бывшего премьер-министра (цитата по FT).
Прозвучавшие обвинения, данным FT, вызвали обеспокоенность и среди инвесторов Afiniti. Швейцарская компания GAM Investments, в портфеле которой 3% Afiniti, призвала к независимому расследованию этих заявлений. Среди инвесторов в базе Crunchbase указана McKinsey&Co. Эту компанию Afiniti называет стратегическим партнером. На вопрос «Ведомостей», одобряется ли увольнение Кришти, представитель российского офиса компании McKinsey&Co Наталья Мироевская ответила: «Без комментариев».
В США считается нормальной практикой увольняться с любого поста в случае подобных обвинений, пояснил «Ведомостям» партнер Red Lions Capital Глеб Яковлев. «Если создатель компании, визионер и гендиректор в одном лице уходит, то, безусловно. IPO откладывается», – сказал он. Вопрос проведения IPO Afiniti будет решать после назначения нового гендиректора, который подтвердит существующую стратегию компании, либо после разработки новой стратегии компании, полагает Яковлев.