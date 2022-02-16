Третий пакет поддержки IT-отрасли может дать налоговые льготы маркетплейсам и агрегаторам

Третий пакет поддержки IT-отрасли может дать налоговые льготы маркетплейсам и агрегаторамНа снижение налогов могут рассчитывать «Яндекс», Ozon и другие лидеры рынка интернет-торговли
В правительстве началось согласование параметров так называемого третьего пакета поддержки IT-отрасли. В частности, ряд мер обсуждался в начале февраля на совещании у профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко, рассказали «Ведомостям» знакомые с консультациями источники. Это подтвердили замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин и представитель Чернышенко.
По словам представителя вице-премьера, положительные эффекты от первого пакета мер господдержки отрасли позволили при подготовке третьего пакета вернуться к тем предложениям, которые не были включены во второй пакет. «В частности, распространение льгот не только на компании отрасли, занимающиеся разработкой ПО, но и на интернет-компании, бизнес которых основан на рекламной модели или получении комиссий со сделок (агрегаторы)», – отметил собеседник. По словам Паршина, в ближайшее время по поручению Чернышенко «будет организована серия стратегических сессий с представителями профильных ассоциаций и компаний – как разработчиков, так и заказчиков российских решений». На какую часть бизнеса крупных IT-холдингов могут быть распространены льготы, чиновники не поясняли.
Первые два пакета льгот для IT-отрасли начали действовать относительно недавно. Первый пакет был утвержден в июле 2020 г. и заработал с начала 2021 г.
Для российских разработчиков ПО была снижена с 20 до 3% ставка по налогу на прибыль, установлена ставка страховых взносов в 7,6% вместо 14%. Также они были освобождены от НДС в части предоставления прав на ПО, включенное в Единый реестр российских программ. Второй пакет правительство утвердило в сентябре 2021 г., он включал свыше 60 мероприятий и мер по снижению барьеров использования современных цифровых решений, отмечала тогда пресс-служба правительства. Меры второго пакета вводятся постепенно, часть из них — уже в 2022 г.
О начале разработки третьего пакета сообщал в январе 2021 г. Паршин, не называвший конкретных мер. «Есть идеи разные, мы собираем предложения, конечно», – говорил он (цитата по ТАСС).
Предложение о расширении пакета мер господдержки IT-отрасли рассматривалось на площадке Чернышенко еще год назад, на этапе обсуждения второго пакета, отметил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ; объединяет крупные маркетплейсы и компании, развивающие сегмент интернет-торговли) Артем Соколов. Если предложение о расширении действия мер из первого пакета будет принято в том виде, в котором оно обсуждается сейчас, то под новые нормы подпадут такие крупные площадки, как «Яндекс.Маркет», Ozon, Wildberries, AliExpress и др., отметил он.
Представитель «Яндекс.Маркета» отказался от комментариев. «Ozon пока не участвовал в обсуждении мер поддержки, но льготы для агрегаторов поддерживаем», – сказал «Ведомостям» представитель компании.
«Большая часть IT-решений являются собственными разработками наших команд», – подчеркивает представитель Wildberries. «Поддержка государством российских IT-компаний, в том числе агрегаторов, позволит составить конкуренцию зарубежному ПО и усилит позиции отечественных игроков (в том числе предпринимателей, которые продают через платформы российские товары) как на локальном, так и на международных рынках», – добавил он.
«Сегодня практически каждая такая компания разрабатывает собственные IT-решения для своей работы, по сути являясь таким же разработчиком, на которых уже распространяются налоговые льготы», – отметил Соколов. Поэтому налоговые льготы необходимо распространить не только на маркетплейсы, но и на любые интернет-магазины, использующие собственные IT-разработки, отметил президент АКИТ.
Сегодня значительная часть крупных компаний (владельцы сервисов контекстной рекламы и т. д.) несут существенные расходы на разработку ПО, но не могут пользоваться налоговыми льготами исключительно из-за способов монетизации данного ПО, замечает партнер EY Иван Родионов. «В итоге такие компании либо платят больше налогов по сравнению с конкурентами, либо вынуждены долго и непросто реструктурироваться для получения таких льгот», – отметил он.
Это не всегда справедливо, соглашается директор департамента налогов и права «Делойт» в СНГ Максим Мосейков, поскольку ставит зависимость получения льготы от способа монетизации IT-компанией своего продукта. «На практике это приводит к большому количеству вопросов в отношении того, какие виды монетизации разработанных программных продуктов являются разрешенными для льгот, а какие – нет», – добавляет он.
Если расширение льгот будет принято в обсуждаемом виде, это уравняет налоговую нагрузку таких компаний с их конкурентами, продолжает Родионов. «А с учетом общего положительного эффекта от введения IT-маневра в 2021 г. упрощение критериев, скорее всего, обрадует бизнес и привлечет новых участников, в числе которых все известные агрегаторы», – заметил он.
Оценить эффект налоговой экономии для IT-агрегаторов от третьего пакета льгот эксперты затруднились. Но в случае крупных компаний сектора речь, очевидно, может идти о миллиардах рублей в год. К примеру, согласно отчетности «Яндекса» за 2021 г., налог на прибыль, уплаченный компанией в целом, составил 7,43 млрд руб., за 2020 г. – 13,2 млрд руб. (пока не ясно, сможет ли претендовать на новые льготы весь холдинг или только его отдельные части).
Родионов также отметил, что бизнес агрегаторов сейчас «сильно отличается от классической IT-компании, которая зарабатывает на разработке и внедрении ПО». И если критерии для льгот будут слишком доступными, то с учетом общего тренда на цифровизацию бизнеса может получиться, что через пару лет российская экономика будет состоять исключительно из IT-сектора и стимулирующий смысл IT-маневра будет потерян, резюмировал он.
«Важным аспектом является то, насколько понятно и четко будут сформулированы условия для применения льгот. На примере налогового IT-маневра мы видим, что существует много неясностей», – говорит директор департамента налогового и юридического консультирования КПМГ Екатерина Бурлянд. Некоторые критерии для применения льгот очень узкие и компаниям приходится перестраивать бизнес-процессы, для того чтобы воспользоваться льготами, резюмировала она.
«Ведомости» направили запросы в Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг.