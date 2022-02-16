Третий пакет поддержки IT-отрасли может дать налоговые льготы маркетплейсам и агрегаторам

По словам представителя вице-премьера, положительные эффекты от первого пакета мер господдержки отрасли позволили при подготовке третьего пакета вернуться к тем предложениям, которые не были включены во второй пакет. «В частности, распространение льгот не только на компании отрасли, занимающиеся разработкой ПО, но и на интернет-компании, бизнес которых основан на рекламной модели или получении комиссий со сделок (агрегаторы)», – отметил собеседник. По словам Паршина, в ближайшее время по поручению Чернышенко «будет организована серия стратегических сессий с представителями профильных ассоциаций и компаний – как разработчиков, так и заказчиков российских решений». На какую часть бизнеса крупных IT-холдингов могут быть распространены льготы, чиновники не поясняли.