«Связной» намерен заняться доставкой товаров сторонних интернет-магазинов

Основной бизнес «Связного» составляют продажи мобильных устройств, но этот сегмент рынка сужается. По словам источника «Ведомостей» среди дистрибуторов электроники, в денежном выражении в марте 2022 г. ввоз в Россию смартфонов упал более чем в 4 раза (или более чем на 75%) по отношению к показателям прошлого года, ноутбуков и планшетов – чуть более чем в 2 раза. «Это не совсем так – ввоз упал на 95%, мобильные устройства, как и планшеты, в марте в страну практически не ввозили», – говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Но в течение нескольких месяцев поставки из-за рубежа должны восстановиться, считает он.