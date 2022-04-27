Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

«Связной» намерен заняться доставкой товаров сторонних интернет-магазинов

Но на падающем рынке сети салонов связи будет нелегко конкурировать с крупными игроками
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Для «Связного» этот бизнес непрофильный, поэтому стать заметным сильным игроком у компании вряд ли получится / Андрей Гордеев / Ведомости

О том, что «Связной» будет активно развиваться как фулфилмент-оператор, выдающий заказанные в сторонних онлайн-магазинах товары, «Ведомостям» рассказал представитель компании. До этого «Связной» тестировал это направление, работая с ограниченным числом партнеров, поясняет он. «На текущий момент мы уже обеспечиваем доставку порядка 100 000 посылок в месяц и до конца года планируем масштабироваться до 1 млн посылок в месяц, а это более 150 млн руб. оборота», – отметил собеседник. Он добавил, что компания оказывает услуги сортировки, хранения, упаковки и страховки грузов, обработки возвратного потока, смс-информирования и приема наложенных платежей.

Основной бизнес «Связного» составляют продажи мобильных устройств, но этот сегмент рынка сужается. По словам источника «Ведомостей» среди дистрибуторов электроники, в денежном выражении в марте 2022 г. ввоз в Россию смартфонов упал более чем в 4 раза (или более чем на 75%) по отношению к показателям прошлого года, ноутбуков и планшетов – чуть более чем в 2 раза. «Это не совсем так – ввоз упал на 95%, мобильные устройства, как и планшеты, в марте в страну практически не ввозили», – говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Но в течение нескольких месяцев поставки из-за рубежа должны восстановиться, считает он.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных