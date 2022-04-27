«Связной» намерен заняться доставкой товаров сторонних интернет-магазинов

«Связной» намерен заняться доставкой товаров сторонних интернет-магазиновНо на падающем рынке сети салонов связи будет нелегко конкурировать с крупными игроками
О том, что «Связной» будет активно развиваться как фулфилмент-оператор, выдающий заказанные в сторонних онлайн-магазинах товары, «Ведомостям» рассказал представитель компании. До этого «Связной» тестировал это направление, работая с ограниченным числом партнеров, поясняет он. «На текущий момент мы уже обеспечиваем доставку порядка 100 000 посылок в месяц и до конца года планируем масштабироваться до 1 млн посылок в месяц, а это более 150 млн руб. оборота», – отметил собеседник. Он добавил, что компания оказывает услуги сортировки, хранения, упаковки и страховки грузов, обработки возвратного потока, смс-информирования и приема наложенных платежей.
Основной бизнес «Связного» составляют продажи мобильных устройств, но этот сегмент рынка сужается. По словам источника «Ведомостей» среди дистрибуторов электроники, в денежном выражении в марте 2022 г. ввоз в Россию смартфонов упал более чем в 4 раза (или более чем на 75%) по отношению к показателям прошлого года, ноутбуков и планшетов – чуть более чем в 2 раза. «Это не совсем так – ввоз упал на 95%, мобильные устройства, как и планшеты, в марте в страну практически не ввозили», – говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Но в течение нескольких месяцев поставки из-за рубежа должны восстановиться, считает он.