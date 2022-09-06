«Новые люди» предложили ослабить запреты в законопроекте об участии иностранцев в классифайдах

«Новые люди» предложили ослабить запреты в законопроекте об участии иностранцев в классифайдахЭти новации помогут «Яндексу» и ЦИАНу, но не спасут «Авито»
Депутаты думской фракции «Новые люди» разработали поправки ко второму чтению законопроекта о классифайдах. Они предлагают вывести из-под предлагаемого регулирования небольшие сервисы, а также те компании, в которых иностранные акционеры владеют акциями, но не имеют операционного контроля. О разработанных поправках говорится в протоколе заседания Центра законодательных инициатив (ЦЗИ) при общественном уполномоченном по защите прав предпринимателей Москвы Татьяне Минеевой. Информацию о новых предложениях в закон «Ведомостям» подтвердили представители ЦЗИ и фракции.
В начале лета законопроект о регулировании деятельности сервисов онлайн-объявлений – классифайдов – внес в Госдуму зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия»). 5 июля проект был принят в первом чтении. Поправки Горелкина в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в частности, предлагают ограничить владение иностранцев в классифайдах долей в 20%. Также их владельцам предписывается обеспечить интеграцию сервиса с единой системой идентификации и аутентификации и порталом госуслуг.