«Новые люди» предложили ослабить запреты в законопроекте об участии иностранцев в классифайдах

В начале лета законопроект о регулировании деятельности сервисов онлайн-объявлений – классифайдов – внес в Госдуму зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия»). 5 июля проект был принят в первом чтении. Поправки Горелкина в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в частности, предлагают ограничить владение иностранцев в классифайдах долей в 20%. Также их владельцам предписывается обеспечить интеграцию сервиса с единой системой идентификации и аутентификации и порталом госуслуг.