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«Новые люди» предложили ослабить запреты в законопроекте об участии иностранцев в классифайдах

Эти новации помогут «Яндексу» и ЦИАНу, но не спасут «Авито»
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Партия «Новые люди» разработала поправки к законопроекту, ограничивающему 20% иностранное владение классифайдами. Эти новации помогут «Яндексу» и ЦИАНу, но не спасут «Авито» / Евгений Разумный / Ведомости

Депутаты думской фракции «Новые люди» разработали поправки ко второму чтению законопроекта о классифайдах. Они предлагают вывести из-под предлагаемого регулирования небольшие сервисы, а также те компании, в которых иностранные акционеры владеют акциями, но не имеют операционного контроля. О разработанных поправках говорится в протоколе заседания Центра законодательных инициатив (ЦЗИ) при общественном уполномоченном по защите прав предпринимателей Москвы Татьяне Минеевой. Информацию о новых предложениях в закон «Ведомостям» подтвердили представители ЦЗИ и фракции.

В начале лета законопроект о регулировании деятельности сервисов онлайн-объявлений – классифайдов – внес в Госдуму зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия»). 5 июля проект был принят в первом чтении. Поправки Горелкина в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в частности, предлагают ограничить владение иностранцев в классифайдах долей в 20%. Также их владельцам предписывается обеспечить интеграцию сервиса с единой системой идентификации и аутентификации и порталом госуслуг.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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