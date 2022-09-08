Альфа-банк подал еще один иск по задолженности «Связного»Сумма исковых требований к ритейлеру превысила 20 млрд рублей
Альфа-банк продолжает взыскивать задолженность со «Связного»: теперь банк подал иск к владельцу ритейлера, кипрской компании DTSRetail, на 5,99 млрд руб. Эти данные опубликованы в картотеке арбитражных дел (КАД). Заявление подано в арбитражный суд Москвы в конце июля, предварительное заседание запланировано на середину сентября. В качестве третьих лиц к спору привлечены сам «Связной» и дистрибутор «Мерлион».
Представитель банка не стал комментировать детали спора. В пресс-службе «Связного» не ответили на запрос «Ведомостей». Представитель «Мерлиона» отказался от комментариев.
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