Альфа-банк подал еще один иск по задолженности «Связного»

Альфа-банк продолжает взыскивать задолженность со «Связного»: теперь банк подал иск к владельцу ритейлера, кипрской компании DTSRetail, на 5,99 млрд руб. Эти данные опубликованы в картотеке арбитражных дел (КАД). Заявление подано в арбитражный суд Москвы в конце июля, предварительное заседание запланировано на середину сентября. В качестве третьих лиц к спору привлечены сам «Связной» и дистрибутор «Мерлион».