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Альфа-банк подал еще один иск по задолженности «Связного»

Сумма исковых требований к ритейлеру превысила 20 млрд рублей
Марина Тюняева (Бочкарёва) Анастасия Курашева
К искам к «Связному» на общую сумму более 14 млрд руб. прибавился еще один от Альфа-банка / Максим Стулов / Ведомости

Альфа-банк продолжает взыскивать задолженность со «Связного»: теперь банк подал иск к владельцу ритейлера, кипрской компании DTSRetail, на 5,99 млрд руб. Эти данные опубликованы в картотеке арбитражных дел (КАД). Заявление подано в арбитражный суд Москвы в конце июля, предварительное заседание запланировано на середину сентября. В качестве третьих лиц к спору привлечены сам «Связной» и дистрибутор «Мерлион».

Представитель банка не стал комментировать детали спора. В пресс-службе «Связного» не ответили на запрос «Ведомостей». Представитель «Мерлиона» отказался от комментариев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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