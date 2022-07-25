Вторая компания подала иск к «Связному» более чем на 5,5 млрд рублей

21 июля Альфа-банк подал иск к «Связному» на сумму 5,9 млрд руб. Поводом стала просрочка по погашению задолженности. На эту же сумму он подал иск и к кипрской компании DTSRetail Ltd, которой принадлежат операционные компании группы «Связной». В качестве третьего лица по обоим делам Альфа-банк был намерен привлечь IT-дистрибутора Merlion. Иск Альфа-банка к «Связному» назначен на рассмотрение 8 сентября, к кипрской компании пока не принят.