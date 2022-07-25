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Вторая компания подала иск к «Связному» более чем на 5,5 млрд рублей

Ведомости

Российская IT-компания Merlion вслед за Альфа-банком подала в Арбитражный суд Москвы к ритейлеру электроники «Связной» иск на 5,6 млрд руб., передает ТАСС со ссылкой на данные картотеки суда. Уточняется, что основания иска пока неизвестны, а сам документ к рассмотрению еще не принят. 

21 июля Альфа-банк подал иск к «Связному» на сумму 5,9 млрд руб. Поводом стала просрочка по погашению задолженности. На эту же сумму он подал иск и к кипрской компании DTSRetail Ltd, которой принадлежат операционные компании группы «Связной». В качестве третьего лица по обоим делам Альфа-банк был намерен привлечь IT-дистрибутора Merlion. Иск Альфа-банка к «Связному» назначен на рассмотрение 8 сентября, к кипрской компании пока не принят.

В начале июня к «Связному» также подал иск Совкомбанк из-за просрочки обязательств. Сумма исковых требований составила почти 2,5 млрд руб. Третьим лицом по делу также указан Merlion. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных