Перспективы платежной системы Twitter в России ограничит низкая популярность соцсети

Перспективы платежной системы Twitter в России ограничит низкая популярность соцсетиВ стране есть аналогичные сервисы
Новый владелец Twitter Илон Маск в ходе онлайн-встречи с рекламодателями заявил, что в соцсети может появиться функция денежных переводов. Оплатившие верификацию в Twitter получат своего рода баланс на свой аккаунт. Привязка банковского счета к аккаунту соцсети позволит переводить деньги или выводить их, отметил Маск.
На российском рынке идея денежных переводов между пользователями социальных сетей «не нова», заявил «Ведомостям» представитель банка «Открытие». Такой функционал реализован во «ВКонтакте». Сервис VK Pay при этом работает не только для перевода денег другим пользователям, с его помощью можно оплачивать связь и транспорт, а также осуществлять онлайн-покупки. При регистрации пользователь получает дебетовую карту и возможность оформлять рассрочку.
«На начальном этапе это [система переводов Twitter] может быть модель, аналогичная Facebook Pay (эта соцсеть входит в Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена)», – говорит директор группы корпоративных рейтингов «Эксперт РА» Вячеслав Буньков. «Пользователи смогут оправлять деньги другим пользователям, оплачивать внутрисетевой контент, оформлять платные подписки на других пользователей», – предполагает он. В случае успеха такой платежной системы ее функционал может быть расширен до оплаты покупок и финансовых услуг.
«Twitter может запустить аналогичный сервис с учетом требований законодательства стран-пользователей в части идентификации клиентов и правил национальных систем», – добавляют в банке «Открытие». Но для российского рынка «система будет неактуальна, учитывая относительно низкую популярность Twitter по сравнению с другими соцсетями и сложность оплаты услуг зарубежных компаний после ухода платежных систем Visa и Mastercard», отмечает Буньков.
Маск обозначил, что главная цель введения системы переводов – это «возможность монетизации для создателей контента». При этом в 2021 г. в Twitter уже была внедрена функция Tips [«чаевые»], которая позволяет переводить деньги определенному пользователю, если он подключил себе эту функцию. 8 ноября предприниматель также говорил о возможности сделать Twitter платным, писали «Ведомости». Он допускал, что компания может установить ежемесячный лимит на бесплатное пользование социальной сетью, после чего пользователь должен будет оформить подписку, чтобы продолжить просмотр.
The Washington Post сообщала, что Twitter работает над новым инструментом монетизации на платформе. Речь идет о функции, которая позволит авторам взимать плату с других пользователей за просмотр опубликованных видео. По данным издания, при загрузке видео на платформу пользователь сможет выбрать функцию платного доступа, а затем и стоимость просмотра ролика – $1, $2, $5 или $10. Автор будет получать деньги через систему электронных платежей, а часть суммы (во внутренней переписке не указан ее точный размер) будет уходить Twitter.