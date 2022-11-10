Перспективы платежной системы Twitter в России ограничит низкая популярность соцсети

Маск обозначил, что главная цель введения системы переводов – это «возможность монетизации для создателей контента». При этом в 2021 г. в Twitter уже была внедрена функция Tips [«чаевые»], которая позволяет переводить деньги определенному пользователю, если он подключил себе эту функцию. 8 ноября предприниматель также говорил о возможности сделать Twitter платным, писали «Ведомости». Он допускал, что компания может установить ежемесячный лимит на бесплатное пользование социальной сетью, после чего пользователь должен будет оформить подписку, чтобы продолжить просмотр.