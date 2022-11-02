WP: в Twitter могут появиться платные видео

По данным WP, при загрузке видео на платформу пользователь сможет выбрать функцию платного доступа, а затем и стоимость просмотра ролика — $1, $2, $5 или $10. Уточняется, что автор будет получать деньги через систему электронных платежей Stripe, при этом часть суммы (во внутренней переписке не указан ее точный размер) будет уходить Twitter.