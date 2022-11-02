WP: в Twitter могут появиться платные видео
Команда Twitter работает над новым инструментом монетизации на платформе. Речь идет о функции, которая позволит авторам взимать плату с других пользователей за просмотр опубликованных видео. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на внутреннюю переписку.
Как утверждает газета, перед командой стоит цель запустить новый инструмент в течение одной-двух недель. При этом разработчики говорят о «высоких рисках» такой затеи, связанных с авторским правом, доверием между автором и пользователем, а также соблюдением американского законодательства.
Отмечается, что функция сначала пройдет проверку, прежде чем стать доступной всем пользователям соцсети. Издание пишет, что неясно, был ли этот инструмент в разработке до прихода Илона Маска в компанию. В Twitter от комментариев отказались.
По данным WP, при загрузке видео на платформу пользователь сможет выбрать функцию платного доступа, а затем и стоимость просмотра ролика — $1, $2, $5 или $10. Уточняется, что автор будет получать деньги через систему электронных платежей Stripe, при этом часть суммы (во внутренней переписке не указан ее точный размер) будет уходить Twitter.
Илон Маск официально стал владельцем Twitter 27 октября. Помимо соцсети, он также владеет компаниями Tesla и SpaceX.
После закрытия сделки в компании уже произошло несколько изменений. Агентство Bloomberg сообщило, что Маск планирует отменить «пожизненную» блокировку аккаунтов в Twitter. Разработчики платформы уже вернули аккаунт рэперу Канье Уэсту. Его профиль был заблокирован за публикацию высказываний, которые посчитали антисемитскими.
Кроме того, 1 ноября WP писала, что Twitter решил повысить ежемесячную плату за подписку Twitter Blue с $4,99 до $19,99. В тот же день в своем Twitter-аккаунте Маск предложил ввести плату $8 в месяц за значок верификации на платформе.
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