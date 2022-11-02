Газета
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WP: в Twitter могут появиться платные видео

Ведомости

Команда Twitter работает над новым инструментом монетизации на платформе. Речь идет о функции, которая позволит авторам взимать плату с других пользователей за просмотр опубликованных видео. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на внутреннюю переписку.

Как утверждает газета, перед командой стоит цель запустить новый инструмент в течение одной-двух недель. При этом разработчики говорят о «высоких рисках» такой затеи, связанных с авторским правом, доверием между автором и пользователем, а также соблюдением американского законодательства.

Отмечается, что функция сначала пройдет проверку, прежде чем стать доступной всем пользователям соцсети. Издание пишет, что неясно, был ли этот инструмент в разработке до прихода Илона Маска в компанию. В Twitter от комментариев отказались.

По данным WP, при загрузке видео на платформу пользователь сможет выбрать функцию платного доступа, а затем и стоимость просмотра ролика — $1, $2, $5 или $10. Уточняется, что автор будет получать деньги через систему электронных платежей Stripe, при этом часть суммы (во внутренней переписке не указан ее точный размер) будет уходить Twitter.

Илон Маск официально стал владельцем Twitter 27 октября. Помимо соцсети, он также владеет компаниями Tesla и SpaceX. 

После закрытия сделки в компании уже произошло несколько изменений. Агентство Bloomberg сообщило, что Маск планирует отменить «пожизненную» блокировку аккаунтов в Twitter. Разработчики платформы уже вернули аккаунт рэперу Канье Уэсту. Его профиль был заблокирован за публикацию высказываний, которые посчитали антисемитскими. 

Кроме того, 1 ноября WP писала, что Twitter решил повысить ежемесячную плату за подписку Twitter Blue с $4,99 до $19,99. В тот же день в своем Twitter-аккаунте Маск предложил ввести плату $8 в месяц за значок верификации на платформе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных