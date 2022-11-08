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Маск обсуждал возможность сделать Twitter платным

Ведомости

Американский предприниматель и основатель Tesla и SpaceX, новый владелец Twitter Илон Маск рассматривал возможность сделать доступ к социальной сети платным, об этом сообщил портал о компьютерных технологиях Platformer со ссылкой на источники. 

«Все это (введение платы за подписку Twitter Blue. — "Ведомости") может быть прелюдией к самому большому изменению из всех: взиманию с большинства или всех пользователей абонентской платы за использование Twitter», — сказано в сообщении.

По информации источников портала, Маск и его советник Дэвид Сакс в ходе последних встреч обсуждали возможность введения подписки за пользование социальной сетью. Уточняется, что Twitter может установить ежемесячный лимит на бесплатное пользование социальной сетью, после чего пользователь должен будет оформить подписку, чтобы продолжить просмотр. Однако насколько проработан этот вопрос, пока неизвестно. В Twitter не ответили на запрос издания. 

Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд 27 октября. После этого газета The Washington Post сообщила, что Twitter решил повысить ежемесячную плату за подписку Twitter Blue с $4,99 до $19,99. В тот же день в своем аккаунте Маск предложил ввести плату $8 в месяц за значок верификации на платформе. Новый владелец Twitter также отметил, что галочка даст возможность пользователям публиковать длинные видео и аудио и сократит количество рекламы вдвое.

Помимо этого агентство Bloomberg сообщило, что Маск планирует отменить «пожизненную» блокировку аккаунтов в Twitter. Разработчики платформы уже вернули аккаунт рэперу Канье Уэсту. Его профиль был заблокирован за публикацию высказываний, которые посчитали антисемитскими.

Также The Washington Post сообщила, что Twitter работает над новым инструментом монетизации на платформе. Речь идет о функции, которая позволит авторам взимать плату с других пользователей за просмотр опубликованных видео. По данным газеты, при загрузке видео на платформу пользователь сможет выбрать функцию платного доступа, а затем и стоимость просмотра ролика — $1, $2, $5 или $10. Уточняется, что автор будет получать деньги через систему электронных платежей, а часть суммы (во внутренней переписке не указан ее точный размер) будет уходить Twitter.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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