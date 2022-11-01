Верификация пользователя Twitter будет стоить $8 в месяц
Синяя галочка верификации в Twitter будет стоить $8 в месяц, заявил новый владелец соцсети, американский бизнесмен Илон Маск.
«Нынешняя система лордов и крестьян в Twitter для того, у кого есть или нет синей галочки, — это чушь собачья. Власть людям! Синий за $8 в месяц», — написал Маск.
Он уточнил, что цена была скорректирована по странам пропорционально паритету покупательной способности. Маск отметил, что галочка даст возможность пользователям публиковать длинные видео и аудио, а также сократить количество рекламы вдвое.
Ранее стало известно, что Twitter планирует поднять ежемесячную стоимость подписки до $19,99 с нынешних $4,99, а также исключить из пакета доступ к статьям новостных изданий без просмотра рекламы.
Маск стал новым владельцем Twitter на прошлой неделе. Стоимость сделки составила $44 млрд. После этого Bloomberg сообщил, что Маск планирует отменить «пожизненную» блокировку аккаунтов в Twitter, что, вероятно, позволит ранее заблокированным пользователям вернуться в социальную сеть.
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