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Верификация пользователя Twitter будет стоить $8 в месяц

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Синяя галочка верификации в Twitter будет стоить $8 в месяц, заявил новый владелец соцсети, американский бизнесмен Илон Маск.

«Нынешняя система лордов и крестьян в Twitter для того, у кого есть или нет синей галочки, — это чушь собачья. Власть людям! Синий за $8 в месяц», — написал Маск.

Он уточнил, что цена была скорректирована по странам пропорционально паритету покупательной способности. Маск отметил, что галочка даст возможность пользователям публиковать длинные видео и аудио, а также сократить количество рекламы вдвое.

Ранее стало известно, что Twitter планирует поднять ежемесячную стоимость подписки до $19,99 с нынешних $4,99, а также исключить из пакета доступ к статьям новостных изданий без просмотра рекламы.

Маск стал новым владельцем Twitter на прошлой неделе. Стоимость сделки составила $44 млрд. После этого Bloomberg сообщил, что Маск планирует отменить «пожизненную» блокировку аккаунтов в Twitter, что, вероятно, позволит ранее заблокированным пользователям вернуться в социальную сеть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных