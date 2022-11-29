Интернет-компании и банки выступили против внесудебных компенсаций за утечки персональных данных

Минцифры обсуждает новый закон об оборотных штрафах за утечки ПД с весны этого года. В первой версии для компании, допустившей утечку, был предусмотрен штраф в размере 1% от годовой выручки и до 3%, если компания своевременно не сообщила об утечке в Роскомнадзор. В начале октября ведомство доработало законопроект, сообщали «Ведомости». В новой версии предусмотрены штрафы и для должностных лиц.