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Интернет-компании и банки выступили против внесудебных компенсаций за утечки персональных данных

Норма создаст предпосылки для развития «потребительского экстремизма», считают в отрасли
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Евгений Разумный / Ведомости

Ассоциация больших данных (АБД; входят интернет-компании, операторы связи и банки) раскритиковала разработанные на площадке Минцифры поправки в законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных (ПД). Свои замечания ассоциация направила в Минцифры. Копия документа есть в распоряжении «Ведомостей».

Минцифры обсуждает новый закон об оборотных штрафах за утечки ПД с весны этого года. В первой версии для компании, допустившей утечку, был предусмотрен штраф в размере 1% от годовой выручки и до 3%, если компания своевременно не сообщила об утечке в Роскомнадзор. В начале октября ведомство доработало законопроект, сообщали «Ведомости». В новой версии предусмотрены штрафы и для должностных лиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных