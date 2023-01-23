Власти обещают защитить НКО от кибератак

После массовых атак в 2022 г. на российские цифровые ресурсы была проведена большая работа по повышению устойчивости инфраструктуры к кибератакам, выявлению бэкдоров и переход на отечественное ПО, что привело к снижению последствий от кибератак, также сократилось и их число, рассказал директор РОЦИТ Рустам Сагдатулин. «Но госорганам придется дополнительно покупать оборудование для поддержания стабильной и безопасной работы критически важных цифровых ресурсов, вследствие этого нагрузка на такие центры только увеличится», – отмечает он. По словам генерального директора Timeweb Cloud Сергея Наумова, это решение позволит СО НКО не только экономить на хостинге, но и улучшить защиту персональных данных при централизованном переводе проектов НКО в государственные ЦОДы. «Для организации этих процессов дата-центрами могут выделяться локальные инженеры и специалисты по безопасности, которых сейчас большинство некоммерческих организаций скорее всего не имеет у себя в штате», – говорит Наумов.