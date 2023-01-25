Минцифры доработало правила допуска компаний к биометрии граждан

Минцифры ужесточит требования для получения аккредитации компаниями, которые планируют собирать и обрабатывать биометрические данные. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале нормативно-правовых актов. В частности, требуемый для этого размер собственного капитала компании увеличился в 10 раз, с 50 млн до 500 млн руб., а величина финансового обеспечения убытков в случае неверной аутентификации выросла в 2 раза – с 50 млн до 100 млн руб. Требования распространяются и на частные, и на государственные компании, следует из документа.