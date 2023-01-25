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Минцифры доработало правила допуска компаний к биометрии граждан

Это позволит отсеять компании, которые не обладают необходимым бюджетом для защиты персональных данных
Екатерина Кинякина Анастасия Курашева
В настоящий момент сдать биометрию можно в отделении банка или в МФЦ / Евгений Разумный / Ведомости

Минцифры ужесточит требования для получения аккредитации компаниями, которые планируют собирать и обрабатывать биометрические данные. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале нормативно-правовых актов. В частности, требуемый для этого размер собственного капитала компании увеличился в 10 раз, с 50 млн до 500 млн руб., а величина финансового обеспечения убытков в случае неверной аутентификации выросла в 2 раза – с 50 млн до 100 млн руб. Требования распространяются и на частные, и на государственные компании, следует из документа.

Проект разработан для того, чтобы привести в соответствие с ранее принятым законом требования, предъявляемые организациям, планирующим осуществлять аутентификацию на основе биометрических персональных данных (ПД) физлиц. Основные положения, определяющие порядок сбора биометрии, а также прекращения ее хранения и обработки, установлены постановлением правительства № 1799 от 20 октября 2021 г. Но в связи с принятием закона № 572, запрещающего принудительный сбор биометрии (принят 29 декабря 2022 г.), требования нуждаются в актуализации, говорится в сводном отчете Минцифры, опубликованном на портале.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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