Возрастной порог для льготной ИТ-ипотеки понизят с 22 до 18 лет

В соответствии с изначальными условиями программы претендовать на получение льготных условий по кредиту могли специалисты в возрасте от 22 до 44 лет. Теперь же — от 18 до 50 лет (включительно). Соответствующий приказ размещен на сайте кабмина. Минимальная зарплата для получения жилищного кредита в городах-миллионниках снижается со 150 000 до 120 000 руб. в месяц (до вычета НДФЛ) и со 100 000 до 70 000 руб. в остальных населенных пунктах. Требования для специалистов, работающих в Москве, остаются прежними – 150 000 руб. в месяц.