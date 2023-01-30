Возрастной порог для льготной ИТ-ипотеки понизят с 22 до 18 лет

Возрастной порог для льготной ИТ-ипотеки понизят с 22 до 18 летТеперь на льготы смогут претендовать сотрудники всех аккредитованных ИТ-компаний
Правительство расширило меры поддержки ИТ-специалистов. Теперь льготные условия по ипотеке станут доступны сотрудникам аккредитованных при Минцифры ИТ-компаний в возрасте от 18 лет. Будут снижены и требования по заработной плате, а также станет учитываться доход не только с основного места работы, но и по совместительству. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 30 января 2023 г.
Программа льготной ипотеки для ИТ-специалистов в соответствии с указом президента действует с июля 2022 г. Ставка для сотрудников российских компаний, аккредитованных в реестре Минцифры, составляет до 5% годовых при первоначальном взносе 15%. При этом максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей регионов-миллионников – 18 млн руб., для остальных – 9 млн руб.
В соответствии с изначальными условиями программы претендовать на получение льготных условий по кредиту могли специалисты в возрасте от 22 до 44 лет. Теперь же — от 18 до 50 лет (включительно). Соответствующий приказ размещен на сайте кабмина. Минимальная зарплата для получения жилищного кредита в городах-миллионниках снижается со 150 000 до 120 000 руб. в месяц (до вычета НДФЛ) и со 100 000 до 70 000 руб. в остальных населенных пунктах. Требования для специалистов, работающих в Москве, остаются прежними – 150 000 руб. в месяц.
Теперь минимальный размер заработной платы может быть рассчитан не по одному основному месту трудоустройства, а в совокупности с работой по совместительству. Но компания, в которой сотрудник устроен по совместительству, тоже должна находиться в реестре аккредитованных ИТ-компаний.
Еще одно важное изменение касается сроков выплаты льготного кредита. Чтобы не потерять выгодную ставку, после получения ипотеки специалисту нужно быть трудоустроенным в аккредитованной компании не менее пяти лет, а не весь срок выплаты кредита. Если сотрудник уволится раньше, то льготная ставка будет действовать для него еще полгода.
Получить ипотеку смогут сотрудники всех аккредитованных ИТ-компаний, которых в России сейчас около 20 000, подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По итогам реализации программы более 50 000 ИТ-специалистов смогут улучшить свои жилищные условия, отметил он. Это изменение в части требований к самим компаниям: ранее на льготы могли претендовать лишь сотрудники аккредитованных ИТ-компаний, которые уже ранее получали льготы по налогу на прибыль и страховым взносам, а также интеграторы и системообразующие организации.
«Общий объем выданных кредитов составит, по нашим оценкам, порядка 240 млрд руб.», – добавил Чернышенко. С момента старта программы в 2022 г. власти одобрили почти 17 000 заявок и выдали 6000 жилищных кредитов на сумму более 54 млрд руб.
Объявленные сегодня поправки позволят претендовать на льготы начинающим разработчикам, доход которых зачастую ниже требования по минимальной зарплате в 150 000 руб. до вычета НДФЛ, рассуждает генеральный директор «МойОфис» Павел Калякин. Новый порог отражает реальный уровень дохода программистов в том числе с небольшим опытом, говорит он.
Но для сегмента специалистов в области системной разработки или узких специализаций, требующих высокой квалификации, снижение порога по зарплате – неэффективный инструмент, полагает директор по персоналу HRD Postgres Professional Ксения Замуховская. «Зарплаты таких специалистов позволяют с легкостью оформить ипотеку по рыночным ставкам, поэтому, если они захотят покинуть страну, едва ли их остановят сниженные проценты. Скорее, их сможет дополнительно мотивировать бронь от службы или налоговые каникулы», – считает она.
Еще один важный пункт поправок касается трудового стажа специалистов, продолжает Калякин. «Многим специалистам довольно сложно было решиться на кредит, который обязывал их работать в ИТ на протяжении еще минимум двух десятков лет. Пять лет – это реальный горизонт карьерного планирования человека», – рассуждает эксперт. Кроме того, важно, что изменение условий трудового стажа распространяется и на тех, кто взял ипотеку до принятия текущих поправок, указывает он.
Смягчение требований по заработной плате упростит процесс получения ипотеки и, как следствие, удержит ряд специалистов в стране, полагает руководитель отдела продвижения бренда работодателя ИТ-компании «Аурига» Виктория Плужникова. Но у отрасли по-прежнему остается нерешенный вопрос получения льготного кредитования на вторичное жилье, а также рефинансирования имеющихся кредитов, отмечает она. Таких опций у специалистов по-прежнему нет.
Несмотря на то что льготу по ипотеке предоставили теперь сотрудникам всех аккредитованных ИТ-компаний, тем не менее меры поддержки касаются не всех ИТ-специалистов, обращает внимание эксперт Moscow Digital School Ирина Абдеева. Чтобы не терять ИТ-специалистов, занятых на работе в других отраслях экономики, необходимо также продумывать механизм их удержания, говорит юрист.
Еще одним мощным инструментом для удержания ИТ-специалистов в стране может стать законодательное закрепление официальной брони айтишникам на уровне указа президента или федерального закона, а также нужно предусмотреть предоставление подтверждающего документа о брони – удостоверения «Об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время», продолжает исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин.