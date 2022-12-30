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Государство окончательно признало IT-специалистов отдельным сословием

Компаниям – разработчикам ПО и их сотрудникам дали беспрецедентные льготы и привилегии
Екатерина Кинякина
80% уехавших продолжают работать на российские компании, находясь в дружественных странах / Freepik

В сентябре 2022 г., пока одни айтишники стояли в очередях, пытаясь пересечь границу с соседними республиками, а другие сеяли панику в отраслевых чатах и Telegram-каналах, профильное Минцифры в очередной раз вступилось за отрасль, предоставив IT-специалистам отсрочку от частичной мобилизации. 26 сентября министр Максут Шадаев провел вебинар, где на протяжении полутора часов лично отвечал на вопросы обеспокоенных разработчиков, а уже спустя несколько часов ведомство опубликовало анкету для сотрудников IT-компаний, которую нужно было заполнить тем, кто попадал под частичную мобилизацию, но при этом не хотел бы в ней участвовать.

Такую поддержку и защиту отрасли Минцифры предоставляет не впервые. Еще в 2020 г. был запущен налоговый маневр для IT-компаний, предполагающий сниженные налоговые ставки для разработчиков программного обеспечения (ПО). В 2021 г. был утвержден дополнительный пакет мер, расширивший список грантополучателей. Весной 2022 г. правительство предложило IT-специалистам отсрочку от армии, льготные ставки по ипотеке, а также утвердило финансирование программы льготных кредитов для самих компаний, которые позволили бы быстрее разрабатывать и выводить новое отечественное ПО на рынок и внедрять его.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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