Государство окончательно признало IT-специалистов отдельным сословием

В сентябре 2022 г., пока одни айтишники стояли в очередях, пытаясь пересечь границу с соседними республиками, а другие сеяли панику в отраслевых чатах и Telegram-каналах, профильное Минцифры в очередной раз вступилось за отрасль, предоставив IT-специалистам отсрочку от частичной мобилизации. 26 сентября министр Максут Шадаев провел вебинар, где на протяжении полутора часов лично отвечал на вопросы обеспокоенных разработчиков, а уже спустя несколько часов ведомство опубликовало анкету для сотрудников IT-компаний, которую нужно было заполнить тем, кто попадал под частичную мобилизацию, но при этом не хотел бы в ней участвовать.