Государство окончательно признало IT-специалистов отдельным сословием

Государство окончательно признало IT-специалистов отдельным сословиемКомпаниям – разработчикам ПО и их сотрудникам дали беспрецедентные льготы и привилегии
В сентябре 2022 г., пока одни айтишники стояли в очередях, пытаясь пересечь границу с соседними республиками, а другие сеяли панику в отраслевых чатах и Telegram-каналах, профильное Минцифры в очередной раз вступилось за отрасль, предоставив IT-специалистам отсрочку от частичной мобилизации. 26 сентября министр Максут Шадаев провел вебинар, где на протяжении полутора часов лично отвечал на вопросы обеспокоенных разработчиков, а уже спустя несколько часов ведомство опубликовало анкету для сотрудников IT-компаний, которую нужно было заполнить тем, кто попадал под частичную мобилизацию, но при этом не хотел бы в ней участвовать.
Такую поддержку и защиту отрасли Минцифры предоставляет не впервые. Еще в 2020 г. был запущен налоговый маневр для IT-компаний, предполагающий сниженные налоговые ставки для разработчиков программного обеспечения (ПО). В 2021 г. был утвержден дополнительный пакет мер, расширивший список грантополучателей. Весной 2022 г. правительство предложило IT-специалистам отсрочку от армии, льготные ставки по ипотеке, а также утвердило финансирование программы льготных кредитов для самих компаний, которые позволили бы быстрее разрабатывать и выводить новое отечественное ПО на рынок и внедрять его.