Госдума предложила правительству и Минцифры план работы

Предложение о внесудебных компенсациях по факту утечек ПД – отличная инициатива, считает руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. Но пока непонятно, как может быть устроен механизм этих отчислений. «Будет ли компенсация автоматически назначаться всем потенциальным жертвам или только тем, кто сам обратится? Кто будет инициировать процесс? Наконец, как пострадавший сможет доказать вину оператора, что именно тот допустил утечку?» – спрашивает эксперт. Он напомнил также, что сейчас организации часто отказываются признавать факт утечки, объясняя это тем, что данные якобы собраны из открытых или сторонних источников. Также непонятен механизм расчета компенсаций, добавил эксперт.