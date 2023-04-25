Китай может ввести эмбарго на чипы американской Micron

Китай может ввести эмбарго на чипы американской MicronСША заранее призвали Южную Корею не замещать их компанию на китайском рынке
Сценарий, при котором Китай может запретить продажу продукции американской компании Micron Technology – одного из ведущих производителей чипов памяти, рассматривается властями США. Белый дом уже попросил Южную Корею призвать Samsung Electronics и SK Hynix не замещать в таком случае их компанию на китайском рынке, пишет газета Financial Times (FT). Таким образом Вашингтон надеется лишить Пекин рычага по давлению на американские компании.
Отмечается, что еще 2 апреля управление киберпространства Китая (CAC) начало проводить расследование против Micron «по соображениям нацбезопасности». Официальная цель расследования – проверка «безопасности инфраструктурной цепи поставок в передаче ключевой информации». Пока результатов проверки нет, как нет и официальной информации о том, настроены ли власти КНР полностью запретить деятельность Micron. При этом, как пишет Reuters, американская компания сотрудничает с властями Китая в ходе проверки.
Известно, что материковый Китай и Гонконг принесли этой компании в 2022 г. 25% выручки от общего объема продаж в $30,8 млрд, и, как результат, в случае радикальных действий Пекина она получит существенный удар. Как пишет FT, американские чиновники и представители бизнеса рассматривают действия CAC в качестве ответа КНР на действия США по ограничению доступа к приобретению передовых полупроводников и технологий их производства. Кроме того, по сообщению газеты South China Morning Post, Micron была одним из главных лоббистов подписанного президентом США Джо Байденом в августе 2022 г. закона о чипах (предусматривает выделение $52 млрд на финансирование локальных производств чипов в США).
В теории Китай довольно быстро может найти замену продукции Micron, так как в данном случае речь не идет о передовых чипах. Основную часть ее продукции составляют чипы памяти DRAM и NAND, флеш-память, SSD-накопители и CMOS-камеры. Место Micron может занять китайская Yangtze Memory Technologies Co (в адрес которой США запретили поставки оборудования), а также два южнокорейских лидера отрасли – Samsung Electronics и SK Hynix, имеющие в КНР заводы по производству чипов. И именно поэтому Вашингтон в преддверии государственного визита президента Южной Кореи Юн Сок Ёль в США, который начался 24 апреля, попросил его администрацию призвать эти компании не увеличивать продажи на китайском рынке в случае запрета там Micron. При этом, как пишет Bloomberg, обращение США к Южной Корее может быть контрпродуктивно для американского бизнеса, так как из-за возможного дефицита чипов в КНР могут пострадать и такие компании, как Apple и Dell Technologies.
Источник газеты, знакомый с ситуацией, рассказал, что просьба американцев отражает факт того, что команда Байдена хочет «гарантировать, что Китай не сможет использовать Micron в качестве рычага влияния на политику США». При этом 17 апреля FT писала, что Пекин собирается перейти в санкционную контратаку на США, в первую очередь как раз в сфере полупроводников.
Пока США не раскрывают подробностей переговоров с корейскими союзниками, но их представители отмечают, что стороны уже добились «исторического прогресса» в вопросах национальной и экономической безопасности. «Это включает в себя усилия по координации инвестиций в полупроводниковый сектор, защите важнейших технологий и преодолению экономического принуждения», – заявил представитель Совета национальной безопасности США.
Не ясна пока реакция на призывы США и властей Южной Кореи. Администрация Юн Сок Ёля считается «ястребино» настроенной в отношении Китая, но при этом известно, что ее раздражают попытки США сплотить союзников ради своей экономической безопасности. При этом методы сплочения не всегда мягкие: FT, ссылаясь на источники, пишет, что министерство торговли США может в 2023 г. не продлить Samsung и SK Hynix разрешение на экспорт чипов в Китай (минторг имеет на это полномочия, так как в этих изделиях используются американские технологии).
Micron стала первой иностранной компанией, подвергшейся проверке со стороны CAC, говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Данное разбирательство можно расценивать как предупредительный сигнал для таких стран, как Япония и Южная Корея, которые, с точки зрения КНР, должны соблюдать все ранее достигнутые договоренности, утверждает Маслов. Формально считать идущее расследование в отношении данной компании в КНР политизированным нельзя, но оно является таковым на практике. В настоящий момент Пекин старается показать, что будет с теми, кто, как ему кажется, предпринимает неправильные действия в его адрес, заключает Маслов.
По мнению эксперта, вероятный запрет на деятельность Micron можно считать первым шагом по реализации плана Пекина по ответу на санкции Запада. Еще в конце 2022 г. Micron закрыла целый ряд своих представительств, прежде всего центр разработки микросхем в Шанхае, напоминает Маслов. Это говорит о том, что владельцы транснациональной корпорации понимают, что «с китайского рынка им придется уйти». Если южнокорейские компании действительно не станут замещать продукцию Micron, то на китайском рынке все-таки возникнет дефицит чипов, считает Маслов. Вместе с тем Китай уже принял решение о переходе на суверенные технологии киберпространства, но добиться этого быстро не получится, заключает он.
Администрация Байдена, в том числе приняв в 2022 г. закон о чипах, сама попыталась поставить политику на первое место по отношению к экономике, говорит главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Руководствуясь политическими и идеологическими соображениями, администрация таким образом пытается нанести ущерб китайской экономике и усилить позиции своих корпораций, добавляет он. На деле же баланс положительных и отрицательных сторон для США не столь однозначный. Ущерб, который американцы хотят нанести Китаю, может быть сопоставим с тем ущербом, который в конечном счете понесут и американские производители, считает Васильев. Эксперт добавляет, что США в ситуации с возможным запретом Micron в Китае ведут себя агрессивно и безапелляционно в отношении Южной Кореи, не считаясь с ее экономическими интересами. Васильев уверен, что корейская сторона примет условия США, но растет ощущение, что «осадок останется».