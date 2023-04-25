Китай может ввести эмбарго на чипы американской Micron

В теории Китай довольно быстро может найти замену продукции Micron, так как в данном случае речь не идет о передовых чипах. Основную часть ее продукции составляют чипы памяти DRAM и NAND, флеш-память, SSD-накопители и CMOS-камеры. Место Micron может занять китайская Yangtze Memory Technologies Co (в адрес которой США запретили поставки оборудования), а также два южнокорейских лидера отрасли – Samsung Electronics и SK Hynix, имеющие в КНР заводы по производству чипов. И именно поэтому Вашингтон в преддверии государственного визита президента Южной Кореи Юн Сок Ёль в США, который начался 24 апреля, попросил его администрацию призвать эти компании не увеличивать продажи на китайском рынке в случае запрета там Micron. При этом, как пишет Bloomberg, обращение США к Южной Корее может быть контрпродуктивно для американского бизнеса, так как из-за возможного дефицита чипов в КНР могут пострадать и такие компании, как Apple и Dell Technologies.