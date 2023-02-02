Китай готовит удар по солнечной энергетике США

Китай готовит удар по солнечной энергетике СШАВозможный запрет на экспорт оборудования для фотоэлементов вызван политическими причинами
Министерство коммерции и министерство науки и технологий КНР планируют ввести ограничения на продукцию, применяемую для выпуска ключевых компонентов солнечных панелей (слитки кремния и кремниевые пластины), сообщила The Wall Street Journal (WSJ). О конкретных сроках их введения пока не известно. Если решение будет принято, то китайские компании, занимающиеся солнечной энергетикой, должны будут получать лицензии от властей на экспорт продукции. Речь идет об оборудовании, которое используется на промежуточных стадиях производства пластин для солнечных панелей.
Сейчас именно КНР производит практически весь поликристаллический кремний – основное сырье для производства солнечных модулей. Компании Китая контролируют около 80% глобальной цепочки поставок для производства продукции отрасли, а также выпускают около половины оборудования для производства солнечных панелей и их компонентов. При этом всего 3% слитков и кремниевых пластин, требуемых для выработки энергии от солнца, выпускается за пределами КНР, сообщает издание. Также, по данным агентства TrendForce, на данный момент только китайские компании умеют создавать большие 182- и 210-мм пластины.