Китай готовит удар по солнечной энергетике США

Сейчас именно КНР производит практически весь поликристаллический кремний – основное сырье для производства солнечных модулей. Компании Китая контролируют около 80% глобальной цепочки поставок для производства продукции отрасли, а также выпускают около половины оборудования для производства солнечных панелей и их компонентов. При этом всего 3% слитков и кремниевых пластин, требуемых для выработки энергии от солнца, выпускается за пределами КНР, сообщает издание. Также, по данным агентства TrendForce, на данный момент только китайские компании умеют создавать большие 182- и 210-мм пластины.