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Китай готовит удар по солнечной энергетике США

Возможный запрет на экспорт оборудования для фотоэлементов вызван политическими причинами
Владимир Кулагин
Доминирование КНР на рынке солнечных панелей давно вызывает обеспокоенность в США / AFP

Министерство коммерции и министерство науки и технологий КНР планируют ввести ограничения на продукцию, применяемую для выпуска ключевых компонентов солнечных панелей (слитки кремния и кремниевые пластины), сообщила The Wall Street Journal (WSJ). О конкретных сроках их введения пока не известно. Если решение будет принято, то китайские компании, занимающиеся солнечной энергетикой, должны будут получать лицензии от властей на экспорт продукции. Речь идет об оборудовании, которое используется на промежуточных стадиях производства пластин для солнечных панелей.

Сейчас именно КНР производит практически весь поликристаллический кремний – основное сырье для производства солнечных модулей. Компании Китая контролируют около 80% глобальной цепочки поставок для производства продукции отрасли, а также выпускают около половины оборудования для производства солнечных панелей и их компонентов. При этом всего 3% слитков и кремниевых пластин, требуемых для выработки энергии от солнца, выпускается за пределами КНР, сообщает издание. Также, по данным агентства TrendForce, на данный момент только китайские компании умеют создавать большие 182- и 210-мм пластины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных