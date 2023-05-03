«Билайн» продал бизнес в Казахстане за 54 млрд рублей

По оценкам Волчкова, при годовой выручке казахстанской компании в 36 млрд руб. цена в 54 млрд руб. выглядит близкой к справедливой. Когда сделка совершается в спешке, под санкционным или иным давлением внешних обстоятельств, а также если сделка является передачей «за долги», как в случае с «Вымпелкомом», это нередко влияет на отклонение цены от рыночной, рассуждает экономист, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков. Но в таком случае между взаимозависимыми лицами есть риск доначисления налогов исходя из среднерыночной цены. Поэтому при заключении сделок стороны, вероятнее всего, придерживались коридора до 20% от среднерыночной цены, будучи готовыми обосновать цену сделки, считает Катков.