«Билайн» продал бизнес в Казахстане за 54 млрд рублей

«Билайн» продал бизнес в Казахстане за 54 млрд рублейОператор избавляется от иностранных активов перед продажей компании российскому топ-менеджменту
Российский мобильный оператор «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») продал своей материнской компании – нидерландскому телекоммуникационному холдингу Veon бизнес в Казахстане за 54 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на отчетность «Вымпелкома» по МСФО, опубликованную 28 апреля 2023 г.
6 декабря 2022 г. дочерняя структура «Вымпелкома» Veon Eurasia S.a.r.l. передала 75% акций VIP Kazakhstan Holding AG (является «дочкой» российского оператора, у которой в собственности было ТОО «Кар-тел» и косвенное владение в операционных организациях в Казахстане ТОО «Казевромобайл») Veon Holdings B.V. (дочерняя организация Veon Ltd.) в обмен на вознаграждение в 54 млрд руб., говорится в отчетности «Вымпелкома». При этом средства были зачтены в качестве погашения задолженности по займам материнской компании оператору.
Представитель «Вымпелкома» воздержался от комментариев.
Консолидированная выручка «Вымпелкома» за 2022 г. по МСФО снизилась на 1,4% до 286,7 млрд руб., EBITDA выросла на 9% до 118,4 млрд руб., сообщала ранее компания.
Сделка по продаже VIP Kazakhstan Holding AG структурам Veon не первый шаг в реструктуризации активов оператора. В сентябре 2021 г. «Вымпелком» провел реорганизацию, в результате которой выделил узбекский бизнес в отдельное юрлицо – ООО «Веон Узб», доли в капитале которого были распределены среди акционеров ПАО «Вымпелком». После завершения реорганизации активы в Узбекистане, ранее принадлежавшие группе «Вымпелком», были переданы Veon Ltd.
В марте 2022 г. «Вымпелком» также сообщил о продаже актива в Киргизии за 1,4 млрд руб. Veon Eurasia S.a.r.l. передала компании Veon Holdings B.V. 50,1% акций Kyrgyzstan Holding AG, владеющей 100% акций Menacrest AG (владеет операционными организациями в Киргизии ООО «Скай мобайл» и ООО «Баланс КГ»).
В ноябре 2022 г. Veon объявила о продаже «Вымпелкома» топ-менеджменту компании во главе с гендиректором российского оператора Александром Торбаховым. Из-за этого общий долг Veon по состоянию на 31 декабря 2022 г. снизился до $7,5 млрд с $11,4 млрд, говорилось в отчетности холдинга. 7 февраля 2023 г. подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ (утверждает сделки с компаниями из недружественных стран) согласовала продажу «Вымпелкома» топ-менеджменту компании. Разрешение на сделку было выдано АО «Коперник инвест 3», которое в ноябре 2022 г. зарегистрировал на себя Торбахов.
Акционеры Veon хотели бы дистанцироваться от России, с чем и связана распродажа ими активов, таких как «Вымпелком», рассуждает основатель Eastway Capital Александр Волчков. В то же время телекоммуникационный бизнес приносит им существенный доход и в целом интересен, особенно на растущих развивающихся рынках, поэтому они бы хотели сохранить за собой компании, находящиеся в Казахстане и Средней Азии, говорит он.
Структура холдинга была построена таким образом, что все активы в Казахстане и Средней Азии являлись «дочками» «Вымпелкома», указывает Волчков. Скорее всего, одним из условий сделки по продаже российского бизнеса топ-менеджменту была продажа этих активов Veon как головной структуре, что сейчас и реализуется, допустил эксперт. Поэтому этими активами частично погашается задолженность «Вымпелкома» перед Veon, согласен управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Холдинг уже получил активы компании в Киргизии и Узбекистане и продажу казахстанского бизнеса можно назвать логичным развитием ситуации, отметил он.
Передача «Вымпелкома» менеджменту – это только промежуточный этап, после которого российский бизнес может быть продан крупному игроку, заинтересованному только в российской части бизнеса, полагает управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев. Таким образом, выход «Вымпелкома» из нероссийских частей бизнеса может быть [по сути] выходом из непрофильных активов, считает юрист.
Вероятнее всего, сделка в 54 млрд руб. уже учтена в готовящейся продаже оператора топ-менеджменту, поскольку идет работа по реструктуризации внутрикорпоративной задолженности холдинга Veon перед продажей ключевого бизнеса, обращает внимание Журавлев. Средства, вырученные от продажи казахстанских активов, направлены на погашение ранее сформированной задолженности Veon перед «Вымпелкомом», солидарен Жарский.
По оценкам Волчкова, при годовой выручке казахстанской компании в 36 млрд руб. цена в 54 млрд руб. выглядит близкой к справедливой. Когда сделка совершается в спешке, под санкционным или иным давлением внешних обстоятельств, а также если сделка является передачей «за долги», как в случае с «Вымпелкомом», это нередко влияет на отклонение цены от рыночной, рассуждает экономист, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков. Но в таком случае между взаимозависимыми лицами есть риск доначисления налогов исходя из среднерыночной цены. Поэтому при заключении сделок стороны, вероятнее всего, придерживались коридора до 20% от среднерыночной цены, будучи готовыми обосновать цену сделки, считает Катков.