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У «Билайна» ускорился отток абонентов

В большой четверке операторов его мог обогнать ближайший конкурент – Tele2
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости

Абонентская база «Вымпелкома» (бренд «Билайн») за 2022 г. (на конец IV квартала) впервые сократилась сразу на 9,3% до 44,8 млн человек. Это следует из отчетности материнского холдинга «Вымпелкома» – Veon за 2022 г., опубликованной 16 марта 2023 г.

Количество абонентов оператора неуклонно снижается уже несколько лет подряд. В 2021 г. база «Билайна» снизилась на 0,9%, годом ранее – на 8,7%, следует из финансовых отчетностей компании за прошлые годы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных