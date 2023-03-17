У «Билайна» ускорился отток абонентов

У «Билайна» ускорился отток абонентовВ большой четверке операторов его мог обогнать ближайший конкурент – Tele2
Абонентская база «Вымпелкома» (бренд «Билайн») за 2022 г. (на конец IV квартала) впервые сократилась сразу на 9,3% до 44,8 млн человек. Это следует из отчетности материнского холдинга «Вымпелкома» – Veon за 2022 г., опубликованной 16 марта 2023 г.
Количество абонентов оператора неуклонно снижается уже несколько лет подряд. В 2021 г. база «Билайна» снизилась на 0,9%, годом ранее – на 8,7%, следует из финансовых отчетностей компании за прошлые годы.
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