У «Билайна» ускорился отток абонентов

Абонентская база «Вымпелкома» (бренд «Билайн») за 2022 г. (на конец IV квартала) впервые сократилась сразу на 9,3% до 44,8 млн человек. Это следует из отчетности материнского холдинга «Вымпелкома» – Veon за 2022 г., опубликованной 16 марта 2023 г.