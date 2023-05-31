В Telegram кратно выросло количество фишинговых схем кражи данных

За год количество ресурсов, крадущих аккаунты пользователей Telegram, выросло в 67 раз, следует из статистики, предоставленной по запросу «Ведомостей» специалистами разработчика решений для кибербезопасности «РТК-Солар». Если в мае 2022 г. специалисты зафиксировали лишь 7 фишинговых сайтов, то в мае 2023 г. – более 470, уточнил эксперт компании Александр Вураско. На блокировку такого ресурса после обнаружения требуется от 4 до 24 часов, добавил он. По подсчетам компании BI.ZONE, с января по май 2023 г. было выявлено почти 4000 фишинговых доменов.