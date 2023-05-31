Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

В Telegram кратно выросло количество фишинговых схем кражи данных

Пользователей заманивают бесплатными premium-аккаунтами и QR-кодами на фейковые сайты
Анна Устинова
Мощная волна атак на пользователей Telegram не прекращается с осени 2022 года / Андрей Гордеев / Ведомости

За год количество ресурсов, крадущих аккаунты пользователей Telegram, выросло в 67 раз, следует из статистики, предоставленной по запросу «Ведомостей» специалистами разработчика решений для кибербезопасности «РТК-Солар». Если в мае 2022 г. специалисты зафиксировали лишь 7 фишинговых сайтов, то в мае 2023 г. – более 470, уточнил эксперт компании Александр Вураско. На блокировку такого ресурса после обнаружения требуется от 4 до 24 часов, добавил он. По подсчетам компании BI.ZONE, с января по май 2023 г. было выявлено почти 4000 фишинговых доменов.

Мощная волна атак на пользователей Telegram не прекращается с осени 2022 г., утверждает Вураско. Фишинговые схемы имеют несколько сценариев, объясняет заместитель гендиректора холдинга Т1 по технологическому развитию Антон Якимов. Первый сценарий предусматривает, что члену группы приходит сообщение от другого участника сообщества по близкой тематике с рекламой или просьбой зарегистрироваться где-либо и прислать код, который придет от Telegram, говорит эксперт. Для второго сценария характерно ​​заманивание человека на фишинговый сайт, который похож на web-клиента Telegram, где он и вводит свой номер телефона и код подтверждения.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных