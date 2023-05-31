В Telegram кратно выросло количество фишинговых схем кражи данных

В Telegram кратно выросло количество фишинговых схем кражи данныхПользователей заманивают бесплатными premium-аккаунтами и QR-кодами на фейковые сайты
За год количество ресурсов, крадущих аккаунты пользователей Telegram, выросло в 67 раз, следует из статистики, предоставленной по запросу «Ведомостей» специалистами разработчика решений для кибербезопасности «РТК-Солар». Если в мае 2022 г. специалисты зафиксировали лишь 7 фишинговых сайтов, то в мае 2023 г. – более 470, уточнил эксперт компании Александр Вураско. На блокировку такого ресурса после обнаружения требуется от 4 до 24 часов, добавил он. По подсчетам компании BI.ZONE, с января по май 2023 г. было выявлено почти 4000 фишинговых доменов.
Мощная волна атак на пользователей Telegram не прекращается с осени 2022 г., утверждает Вураско. Фишинговые схемы имеют несколько сценариев, объясняет заместитель гендиректора холдинга Т1 по технологическому развитию Антон Якимов. Первый сценарий предусматривает, что члену группы приходит сообщение от другого участника сообщества по близкой тематике с рекламой или просьбой зарегистрироваться где-либо и прислать код, который придет от Telegram, говорит эксперт. Для второго сценария характерно заманивание человека на фишинговый сайт, который похож на web-клиента Telegram, где он и вводит свой номер телефона и код подтверждения.