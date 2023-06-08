Что будет с попавшими в сеть данными клиентов Gloria Jeans и других российских компаний

Частично украденные данные злоумышленники могут использовать для уточнения контекста фишинговых атак, сообщил «Ведомостям» директор по информационной безопасности и специальным проектам IVA Technologies Евгений Родыгин. Фишинговые почтовые рассылки включают утекшие данные, которые, с точки зрения клиента этих сервисов, известны только сервисам. И это, говорит Родыгин, повышает доверие к таким атакам у пользователей и, соответственно, увеличивает их эффективность. Далее полученные данные дополняют уже известные слитые базы, расширяя сведения о конкретных лицах, что помогает злоумышленникам лучше анализировать цели атак.