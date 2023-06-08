Gloria Jeans подтвердила утечку данных клиентов
В пресс-службе Gloria Jeans подтвердили СМИ информацию об утечке в сеть данных более 3 млн клиентов, предположив, что часть сведений могли похитить при проведении технических работ на сайте.
«Мы уведомили Роскомнадзор о факте утечки данных более 3 млн пользователей сайта "Глории Джинс"... По предварительной информации, данные части пользователей были похищены при проведении технических работ, связанных с сайтом», – цитирует представителя компании ТАСС.
В Gloria Jeans добавили, что принимают дополнительные меры для защиты данных пользователей.
Ранее сообщалось об утечке 6 июня базы данных сетей магазинов «Ашан», «Твой дом» и Gloria Jeans. По данным сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI, выгруженные данные клиентов Gloria Jeans содержат 3,16 млн уникальных электронных адресов и 2,36 млн уникальных номеров телефона. В самой компании тогда сообщили, что проверяют, принадлежат ли данные покупателям. DLBI считает, что утечка произошла через систему управления базами данных «1С-Битрикс». Злоумышленники могли получить доступ к копии сервера или непосредственно к серверу.
7 июня «сливу» подверглись еще две компании – Askona и Book24. SQL-дампы были выгружены из той же системы «1С-Битрикс». База данных пользователей Askona насчитывает 1,9 млн строк, а Book24 – 4 млн строк.
Сегодня же стало известно о выложенных в сеть данных клиентов предположительно четырех ресурсов: книжного интернет-магазина «Буквоед», строймагазина «Леруа Мерлен», сайта кулинарных рецептов «Едим Дома» и магазина одежды «Твое». В DLBI считают, что информацию «слил» тот же хакер, что выложил данные клиентов «Ашана», Gloria Jeans и «Твой дом».