Gloria Jeans подтвердила утечку данных клиентов

Ранее сообщалось об утечке 6 июня базы данных сетей магазинов «Ашан», «Твой дом» и Gloria Jeans. По данным сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI, выгруженные данные клиентов Gloria Jeans содержат 3,16 млн уникальных электронных адресов и 2,36 млн уникальных номеров телефона. В самой компании тогда сообщили, что проверяют, принадлежат ли данные покупателям. DLBI считает, что утечка произошла через систему управления базами данных «1С-Битрикс». Злоумышленники могли получить доступ к копии сервера или непосредственно к серверу.