Правительство дает 3,4 млрд рублей на производство базовых станций мобильной связи

Правительство дает 3,4 млрд рублей на производство базовых станций мобильной связиСредства могут пойти на выпуск экспериментальных партий оборудования для тестирования
Правительство дополнительно направит 3,4 млрд руб. на выпуск отечественных базовых станций (БС) до конца 2023 г. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 7 августа.
«Чтобы облегчить операторам переход к мобильным сетям пятого поколения, в текущем году дополнительно направим около 3,5 млрд руб. – это на выпуск в нашей стране базовых станций. Всего за последние три года из бюджета на эти цели выделено почти 12 млрд руб. Принятое решение обеспечит сотовое покрытие на аппаратной базе, которая сделана в России», – сообщил премьер-министр.
Бюджетные средства будут выделены из резервного фонда правительства для предоставления субсидий «КНС групп» (Yadro) «на возмещение затрат, направленных на создание указанным обществом подсистемы базовых станций стандарта GSM/LTE/NR (5G) для сетей связи общего пользования, в том числе с использованием российской электронной компонентной базы», следует из опубликованного на сайте кабмина распоряжения.
Эта сумма должна компенсировать часть затрат на создание БС в соответствии с дорожной картой развития высокотехнологичного направления «Современные и перспективные сети мобильной связи» до 2030 г., говорится в документе.
Основная статья расходов в дорожной карте приходится на производство отечественного телекомоборудования для сетей сотовой связи. В соответствии с дорожной картой, о которой «Ведомости» писали в конце декабря 2022 г., заложенный объем госфинансирования на эти цели составляет более 120 млрд руб. до 2030 г., из которых в 2023 г. предполагалось выделить 11,8 млрд руб.
Представитель правительства переадресовал запрос «Ведомостей» в Минцифры. «Финансирование на создание базовых станций из средств федерального бюджета было заложено изначально», – заявил представитель Минцифры. Он уточнил, что в этом году финансирование в объеме 3,4 млрд руб. предусмотрено на создание базовых станций GSM/LTE, а также 5G. Эта сумма входит в запланированные 11,8 млрд руб.
Представитель правительства переадресовал запрос в Минцифры. «Ведомости» направили запрос в «КНС групп».
В конце декабря 2022 г. операторы «большой четверки» заключили форвардные контракты с производителями отечественных БС на общую сумму более 100 млрд руб. с общим объемом поставок 75 000 базовых станций до 2030 г., сообщало «РИА новости» в январе со ссылкой на замминистра Дмитрия Кима. По плану российское телекомоборудование начнет вводиться в промышленную эксплуатацию в 2025 г., а с 2028 г. можно будет использовать только российские станции.
На первом этапе будут протестированы образцы отечественных базовых станций на сетях операторов, отмечал представитель Минцифры. В течение 2024 г. будет происходить постепенное наращивание их функциональности, а к концу следующего года или к началу 2025 г. первые полнофункциональные БС будут установлены на сетях операторов, добавил он. Первым тестирование в реальных условиях осенью 2023 г. начнет «Билайн», писали «Ведомости» 20 июля.
Представители «Билайна», «Мегафона» и «Ростелекома» воздержались от комментариев. Представитель МТС проигнорировал запрос «Ведомостей».
Объем господдержки в размере 12 млрд руб. в течение трех лет и 3,5 млрд руб. в 2023 г. недостаточен, считает собеседник «Ведомостей» в одном из операторов связи. Для сравнения, ежегодный объем инвестиций на R&D одного из главных мировых вендоров телеком-оборудования Huawei исчисляется 161,5 млрд юаней (почти 2,17 трлн руб.), что составляет 25,1% от общего дохода компании, следует из отчетности компании за 2022 г.
Финансирование пойдет как на разработку БС, так и на выпуск экспериментальных партий для тестирования и подготовку производства, считает автор Telegram-канала Abloud62 Алексей Бойко.
В идеальном мире полное финансирование существующих программ по разработке мобильных сетей могло бы стать серьезным заделом для создания отечественных БС, полагает эксперт по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов. Но в сложившейся ситуации объем господдержки должен хотя бы покрывать разницу между средней себестоимостью БС на международном рынке и на российском, указывает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. В стоимость станции будет заложена цена разработки решения под маленький рынок, поэтому в производстве она будет стоить гораздо дороже, объяснил он.