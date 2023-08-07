Правительство дает 3,4 млрд рублей на производство базовых станций мобильной связи

В конце декабря 2022 г. операторы «большой четверки» заключили форвардные контракты с производителями отечественных БС на общую сумму более 100 млрд руб. с общим объемом поставок 75 000 базовых станций до 2030 г., сообщало «РИА новости» в январе со ссылкой на замминистра Дмитрия Кима. По плану российское телекомоборудование начнет вводиться в промышленную эксплуатацию в 2025 г., а с 2028 г. можно будет использовать только российские станции.