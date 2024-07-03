Как ФАС может наказать сотовых операторов за завышенные тарифы в Крыму

Если предупреждение не будет исполнено, продолжает Павлухина, ФАС обязана принять решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства. И если по итогам рассмотрения этого дела будет установлен факт нарушения, то операторы будут привлечены к административной ответственности в виде оборотного штрафа до 15% от выручки, но не более одной пятидесятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех услуг и не менее 100 000 руб.