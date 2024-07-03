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Как ФАС может наказать сотовых операторов за завышенные тарифы в Крыму

При возбуждении антимонопольных дел МТС, «Мегафону» и «Билайну» грозят оборотные штрафы
Мария Арялина
Анна Устинова
Евгений Разумный, Максим Стулов / Ведомости

Претензии ФАС к МТС, «Мегафону» и «Билайну» из-за высоких тарифов на связь в Крыму и Севастополе в дальнейшем могут привести к наложению оборотных штрафов. Такую возможность не исключила советник антимонопольной практики «МЭФ Legal» Оксана Павлухина. Но для этого, по словам юриста, необходимо, чтобы регулятор возбудил антимонопольное дело и установил факт нарушения.

Пока ФАС ограничилась вынесением предупреждения в адрес этих мобильных операторов. Об этом служба сообщила 3 июля. Предупреждения связаны с взиманием дополнительной платы с абонентов при их нахождении в Крыму и Севастополе, говорится в сообщении ФАС. «Действия операторов ущемляют интересы абонентов», – признается в релизе ведомства.

ФАС также напомнила, что с 1 января 2024 г. для операторов созданы экономические условия для оказания своим абонентам услуг связи в Крыму и Севастополе без взимания дополнительной платы на уровне домашнего региона. «Ведомости» направили запрос в ФАС. 

По словам Павлухиной, предупреждение «означает выявление ФАС признаков нарушения антимонопольного законодательства». «Операторы должны выполнить все требования, указанные в предупреждении, в целях прекращения нарушения антимонопольного законодательства в установленный в предупреждении срок», – поясняет она. В сообщении на сайте ФАС этот срок не приводится.

Если предупреждение не будет исполнено, продолжает Павлухина, ФАС обязана принять решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства. И если по итогам рассмотрения этого дела будет установлен факт нарушения, то операторы будут привлечены к административной ответственности в виде оборотного штрафа до 15% от выручки, но не более одной пятидесятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех услуг и не менее 100 000 руб. 

Но, отмечает юрист, по мотивированному ходатайству лица, которому выдано предупреждение, и при наличии достаточных оснований можно полагать, что в установленный срок предупреждение не может быть выполнено, тогда ФАС может продлить срок исполнения предпреждения. «С учетом сложности и масштабов предполагаемой технической реализации требований, которые могут быть указаны в предупреждении, такого рода сценарий не следует исключать», – считает Павлухина.

Пока единственным оператором «большой четверки», который заявил о готовности отменить роуминг в Крыму и Севастополе, является принадлежащая государственному «Ростелекому» Tele2. В конце июня представитель сотовой компании рассказал «Ведомостям», что Tele2 планирует осенью отменить роуминг на территории Крыма и Севастополя. По его словам, оператор уже приступил к доработкам в IT-системах и планирует привести тарифы в регионе в соответствие с общероссийскими.

В компании это решение пояснили тем, что южные регионы страны стали «центрами притяжения туристов на фоне ограничений поездок за границу», поэтому есть «запрос клиентов на понятную и прозрачную тарификацию, как на материке».

Представители «Мегафона» и МТС заявили, что не получали официального предупреждения от ФАС и незнакомы с доводами регулятора.

По словам представителя «Мегафона», оператор работает в Крыму через инфраструктуру местных операторов и несет дополнительные расходы на роуминг. В связи с этим стоимость связи для абонентов «Мегафона» во многом зависит от цены услуг этих операторов, пояснил он. «Мы находимся в постоянном диалоге с партнерами и надеемся, что в результате будет принят ряд решений, которые удовлетворят все стороны и позволят снизить стоимость связи для гостей полуострова», — добавил собеседник. 

Представитель МТС также заявил, что абоненты оператора в Крыму обслуживаются при помощи местных операторов. «Чтобы абоненты могли пользоваться связью в чужой сети, компания несет дополнительные роуминговые расходы. Поэтому нельзя приравнивать цены на услуги связи, получаемые абонентом дома в своей собственной сети, с ценами обслуживания в чужой сети, так как условия организации услуг в этих случаях разные», — пояснил он. Собеседник добавил, что об улучшении условий с 2024 г., на которые ссылается ФАС, МТС неизвестно и конкретно для компании они остаются прежними.

«Ведомости» направили запрос в «Билайн».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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