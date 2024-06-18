Tele2 осенью отменит роуминг в Крыму и Севастополе

Tele2 осенью отменит роуминг в Крыму и СевастополеНа полуострове гигабайты и минуты будут расходоваться по основному тарифному плану оператора
Осенью принадлежащая «Ростелекому» Tele2 первой из российских операторов связи отменит роуминг на территории Крыма и Севастополя. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Tele2. Оператор, по его словам, уже приступил к настройкам биллинга и планирует привести тарифы в регионе в соответствие с общероссийскими.
«По приезде в Крым и Севастополь клиент Tele2 будет [автоматически] регистрироваться в сети оператора «Миранда». При этом минуты и гигабайты будут расходоваться из пакета [абонента] или же услуги будут тарифицироваться согласно стандартным расценкам его тарифного плана – по таким же правилам, как в поездке в любой другой регион России», – рассказал представитель Tele2.
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам