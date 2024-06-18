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Tele2 осенью отменит роуминг в Крыму и Севастополе

На полуострове гигабайты и минуты будут расходоваться по основному тарифному плану оператора
Анна Устинова
Сейчас в Крыму нет базовых станций сотовых операторов большой четверки, но работают местные телекомпровайдеры/ Алексей Павлишак / ТАСС

Осенью принадлежащая «Ростелекому» Tele2 первой из российских операторов связи отменит роуминг на территории Крыма и Севастополя. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Tele2. Оператор, по его словам, уже приступил к настройкам биллинга и планирует привести тарифы в регионе в соответствие с общероссийскими.

«По приезде в Крым и Севастополь клиент Tele2 будет [автоматически] регистрироваться в сети оператора «Миранда». При этом минуты и гигабайты будут расходоваться из пакета [абонента] или же услуги будут тарифицироваться согласно стандартным расценкам его тарифного плана – по таким же правилам, как в поездке в любой другой регион России», – рассказал представитель Tele2.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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