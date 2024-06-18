Tele2 осенью отменит роуминг в Крыму и Севастополе

«По приезде в Крым и Севастополь клиент Tele2 будет [автоматически] регистрироваться в сети оператора «Миранда». При этом минуты и гигабайты будут расходоваться из пакета [абонента] или же услуги будут тарифицироваться согласно стандартным расценкам его тарифного плана – по таким же правилам, как в поездке в любой другой регион России», – рассказал представитель Tele2.