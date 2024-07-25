Право на отказ от обработки персональных данных может ударить по cookie-файлам

Банки, маркетплейсы и любые другие онлайн-площадки не смогут ограничить доступ потребителя к информации, если тот отказался предоставлять персональные данные (ПД). Это следует из поправок в законы «О защите прав потребителей» и «О персональных данных», которые 24 июля были внесены в Госдуму сенаторами Андреем Клишасом и Ириной Рукавишниковой, главой комитета Госдумы по информполитике Александром Хинштейном («Единая Россия») и другими депутатами.