Для электроники прописали перечень обязательного российского софта

В апреле 2022 г. сбор штрафов временно отменили из-за невозможности или, как минимум, трудностей контролировать предустановку на технике, ввезенной по параллельному импорту, напоминает Вильянов. «По своим наблюдениям могу сказать, что на официально поставляемых устройствах требования исполняются. Другой вопрос, что всплывающее окно при настройке выглядит "негармонично" и все его просто пропускают, – говорит эксперт. – Если бы действительно стояла задача увеличить популярность нашего софта, предлагать установку его лучше через пару недель после настройки смартфона или телевизора. То есть тогда, когда пользователь уже лучше понимает, чего ему нужно».