Для электроники прописали перечень обязательного российского софта

Для электроники прописали перечень обязательного российского софтаНо неясно, как распространить это требование на технику, ввозимую по параллельному импорту
Правительство утвердило перечень российских программ для обязательной предустановки на смартфоны, планшеты, компьютеры и смарт-телевизоры в 2025 г., говорится в сообщении кабмина в Telegram-канале. Основная часть списка представляет собой описание типов софта (например, голосовой помощник) без точного указания программного продукта. Документ с перечнем конкретных программ пока не опубликован.
В перечень для предустановки на смартфоны и планшеты вошли 19 программ, среди которых поисковик, навигаторы, почтовая служба, программы для доступа к соцсетям, голосовой помощник, мессенджер, платежный сервис «Мир», «Госуслуги», магазин приложений Rustore.
К предустановке на компьютеры и моноблоки в правительстве определили обязательным браузер, офисное ПО и антивирус. На телевизоры с цифровым блоком должны предустанавливаться 18 программ, среди которых различные видеосервисы, программы для доступа к соцсетям и интернету.
Закон о предустановке отечественного софта на продаваемые в стране устройства, включая смартфоны, планшеты, ПК, ноутбуки и телевизоры с функцией Smart TV, действует в России с 1 апреля 2021 г. Перечень конкретных приложений определяет Минцифры. В список приложений, обязательных к установке, входят сервисы VK, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», «Моего Офиса», «Госуслуг», платежной системы «Мир» и др. Установку отечественных ОС закон не предусматривает.
Требование о предустановке отечественного софта реализовано в виде всплывающего окна со списком приложений при первоначальной настройке устройства, напоминает аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов.
На сегодняшний день электроника крупнейших компаний, которые были ранее представлены в России, в частности американской Apple, южнокорейской Samsung, китайских Huawei и Honor, не поставляется напрямую в Россию и закупается через другие страны, говорит генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. Поэтому требовать от них установки российских программ из перечня совершенно бессмысленно, так как неизвестно, какие смартфоны и в каких странах будут покупаться по параллельному импорту, поясняет он.
В целом требования о предустановке российских программ соблюдают «белые» участники рынка, например, розница операторов сотовой связи, говорит аналитик Telegram-канала Abloud62 Алексей Бойко. «Те компании, которые работают в России напрямую, например, китайская Xiaomi, также без проблем могут делать подобные вещи», – считает Кусков.
По словам представителя РАТЭК (ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники) Антона Гуськова, для предметного разговора нужно дождаться официального опубликования перечня программ для обязательной предустановки, так как он мог измениться.
За выполнением требований по предустановке программ следит Роспотребнадзор, который проводит соответствующие проверки. За нарушение требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, который для должностных лиц составляет от 30 000 до 50 000 руб., а для компаний – от 50 000 до 200 000 руб.
«Ведомости» направили запрос в Роспотребнадзор и Минцифры.
В апреле 2022 г. сбор штрафов временно отменили из-за невозможности или, как минимум, трудностей контролировать предустановку на технике, ввезенной по параллельному импорту, напоминает Вильянов. «По своим наблюдениям могу сказать, что на официально поставляемых устройствах требования исполняются. Другой вопрос, что всплывающее окно при настройке выглядит "негармонично" и все его просто пропускают, – говорит эксперт. – Если бы действительно стояла задача увеличить популярность нашего софта, предлагать установку его лучше через пару недель после настройки смартфона или телевизора. То есть тогда, когда пользователь уже лучше понимает, чего ему нужно».