ФАС пригрозила изъять у МТС незаконные доходы от повышения тарифов на связь

Непонятно, какую сумму оператор должен будет внести в федеральный бюджет, так как нет предписания ФАС, говорит гендерный директор Telecom Daily Денис Кусков. «Речь может идти, допустим, о сумме необоснованного обогащения во втором и третьем кварталах или о разнице между квартальной прибылью в 2024 г. по отношению к прибыли за аналогичный период в прошлом году. Учитывая это, сумма может достигать 1 млрд руб.», – считает эксперт.