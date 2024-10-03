ФАС пригрозила изъять у МТС незаконные доходы от повышения тарифов на связь

ФАС пригрозила изъять у МТС незаконные доходы от повышения тарифов на связьВероятнее всего, оператор платить не будет, но предоставит пострадавшим абонентам более выгодные условия
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала МТС нарушителем антимонопольного законодательства в связи с необоснованным повышением цен (тарифов) на связь. Об этом говорится в сообщении ведомства от 3 октября. В апреле и мае 2024 г. МТС в среднем на 8% повысил стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов, признала ФАС.
Согласно отчету МТС за второй квартал 2024 г., абонентская база оператора увеличилась год к году на 1,3 млн абонентов, составив 81,6 млн абонентов.
ФАС предписала МТС снизить тарифы, в рамках которых произошли изменения, и перечислить незаконно полученный доход в федеральный бюджет. Представитель МТС сообщил «Ведомостям», что в компании уведомлены о решении и дальнейшие действия будут определять после ознакомления с позицией регулятора.
С дополнительной информацией об указанном правонарушении можно будет ознакомиться в текстах решения и предписания об устранении нарушений в полном объеме, сообщил «Ведомостям» представитель ФАС. Эти документы будут изготовлены в установленный законом срок и размещены в базе решений ФАС, уточнил собеседник.
Предписание ФАС для МТС состоит из нескольких требований, говорит руководитель практики TMT и антимонопольного регулирования юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Вадим Кузьмин. «Обычно операторы связи при возбуждении подобных дел стараются максимально перевести абонентов на другие тарифы, предлагая зачастую более выгодные условия, — поясняет Кузьмин. — Соответственно, к сроку исполнения предписания абоненты, которым был незаконно повышен тариф, уже добровольно его изменяют и исполнять в таком случае формально нечего».
По словам юриста адвокатского бюро КИАП Рустама Большакова, за неисполнение предписания ФАС предусмотрен административный штраф в размере от 300 000 до 500 000 руб. При этом лицо не освобождается от обязанности исполнить и само предписание, уточняет он, а в случае последующего неисполнения предписания оператору грозит повторный штраф, но уже в двукратном размере.
Что касается предписания о перечислении дохода в бюджет, то в случае его неисполнения антимонопольный орган обращается в суд с иском о принудительном взыскании этих сумм, уточняет Кузьмин. При этом до истечения срока исполнения предписания оператор вправе обжаловать предписание в судебном порядке – в течение трех месяцев, отметил он.
Непонятно, какую сумму оператор должен будет внести в федеральный бюджет, так как нет предписания ФАС, говорит гендерный директор Telecom Daily Денис Кусков. «Речь может идти, допустим, о сумме необоснованного обогащения во втором и третьем кварталах или о разнице между квартальной прибылью в 2024 г. по отношению к прибыли за аналогичный период в прошлом году. Учитывая это, сумма может достигать 1 млрд руб.», – считает эксперт.
В мае МТС получила аналогичное предписание от ФАС: в марте и апреле 2024 г. оператор повысил стоимость связи для более 30 млн абонентов в среднем на 8%, обосновав это ростом своих затрат. Тогда представитель пресс-службы МТС заявил «Ведомостям», что рост абонентской платы экономически обоснован и вызван увеличением затрат оператора на оплату спектра [частот], обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети. Оператор утверждает, что представил необходимые подтверждения ведомству заранее и в полном объеме.