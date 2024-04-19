МТС с мая повышает цены на домашний интернет до 12% в Московском регионе

МТС с мая повышает цены на домашний интернет до 12% в Московском регионеЭто конкурентный рынок, отмечают в ФАС, а эксперты говорят о необходимости обеспечивать качество сервиса
«Хотим заранее рассказать, что с 1 мая плата по лицевому счету за услуги домашнего интернета, аренды роутера увеличится на 64 руб. Это позволит и дальше оказывать вам качественные услуги и запускать новые технологии и сервисы», – следует из смс, полученного одним из абонентов в середине апреля. Сейчас по тарифному плану «МТС. 200 Мбит/с GPON» за безлимитный фиксированный интернет абонент платит 546 руб. в месяц, а с мая будет платить на 11,7% больше. Причем это уже второе повышение цен в ближайший год, жалуется абонент. До октября 2023 г. он платил 500 руб.
Такое же сообщение получили абоненты, обслуживающиеся по тарифным планам «МТС. 300 Мбит/с плюс ТВ (GPON)» и «Архив 2018 Акция «Бонусный сезон» с включенным пакетом платных каналов, за который они платят 635 руб. и 855 руб. в месяц соответственно. С мая первый пользователь будет платить на 9,3%, а второй – на 9,8% больше. Все абоненты обслуживаются в Москве и Московской области.