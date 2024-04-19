/ Технологии

МТС с мая повышает цены на домашний интернет до 12% в Московском регионе

Это конкурентный рынок, отмечают в ФАС, а эксперты говорят о необходимости обеспечивать качество сервиса
Анна Устинова
МТС уже второй раз с осени прошлого года повышает цены на услуги связи/ Максим Стулов и Андрей Гордеев / Ведомости

«Хотим заранее рассказать, что с 1 мая плата по лицевому счету за услуги домашнего интернета, аренды роутера увеличится на 64 руб. Это позволит и дальше оказывать вам качественные услуги и запускать новые технологии и сервисы», – следует из смс, полученного одним из абонентов в середине апреля. Сейчас по тарифному плану «МТС. 200 Мбит/с GPON» за безлимитный фиксированный интернет абонент платит 546 руб. в месяц, а с мая будет платить на 11,7% больше. Причем это уже второе повышение цен в ближайший год, жалуется абонент. До октября 2023 г. он платил 500 руб.

Такое же сообщение получили абоненты, обслуживающиеся по тарифным планам «МТС. 300 Мбит/с плюс ТВ (GPON)» и «Архив 2018 Акция «Бонусный сезон» с включенным пакетом платных каналов, за который они платят 635 руб. и 855 руб. в месяц соответственно. С мая первый пользователь будет платить на 9,3%, а второй – на 9,8% больше. Все абоненты обслуживаются в Москве и Московской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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