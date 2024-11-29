Фонд сооснователя Positive Technologies купил почти половину активов F.A.C.C.T.Всю группу F.A.C.C.T оценивают в 4-5 млрд рублей
Фонд «Сайберус», созданный основателем Positive Technologies Юрием Максимовым, совместно с частными инвесторами создадут новую компанию АО «Будущее» в области информбезопасности (ИБ) на базе активов F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB). Новая компания займется разработкой технологий предотвращения и расследования киберпреступлений на основе существующих решений и сервисов F.A.C.C.T. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель «Сайберус».
Что такое F.A.C.C.T и Group-IB
Group-IB (с июля 2022 г. компания была переименована в F.A.C.C.T.) была основана Ильей Сачковым в 2003 г. и специализировалась на кибербезопасности. В сентябре 2021 г. Сачков был задержан и арестован по обвинению в государственной измене. В июле 2023 г. суд приговорил Сачкова к 14 годам лишения свободы. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», акционерами компании F.A.C.C.T. (ООО «Адаптивные технологии безопасности») являются Илья Сачков (37,5%), фонд «Альтера Капитал» (25%), Алексей Козырев (15%), Илья Марин (12,5%) и Валерий Баулин (10%).
Акционерами новой компании стал фонд результативной кибербезопасности «Сайберус» (47%) и частные инвесторы, доля каждого из которых в компании составляет от 5 до 10%. При этом «Сайберус» не будет принимать участие в операционном управлении новой компанией, а акционеры F.A.C.C.T. не войдут в ее структуру. Возглавит новую компанию действующий генеральный директор и совладелец F.A.C.C.T. Валерий Баулин.
Фонд «Сайберус» был создан в 2022 г. сооснователем ИБ-компании Positive Technologies Максимовым (вышел из совета директоров компании в 2023 г.). Фонд объединяет силы разработчиков технологий киберзащиты, бизнеса и государства для построения нового подхода к информационной защите на уровне отдельных компаний, целых индустрий и страны. Фонд также способствует развитию экспорта технологий в страны-партнеры.
ФАС уже выдала разрешение на проведение сделки, а сама компания получила ИТ-аккредитацию в Минцифры, говорит представитель «Сайберус». Сумма сделки не разглашается. «Ведомости» направили запросы в эти ведомства.
В рамках сделки акционеры F.A.C.C.T., включая Сачкова, передадут новой компании часть активов группы – технологии, экспертизу, интеллектуальную собственность и обязательства по текущим контрактам. Подавляющее большинство текущей команды F.A.C.C.T. перейдет в новую компанию.
Сделка по передаче активов новой компании стартовала 29 ноября. Инвесторы планируют завершить юридические процедуры в I квартале 2025 г.
«Наша цель – сделать новую компанию одной из сильнейших в сфере ИБ в стране с фокусом на борьбу с киберпреступностью, – пояснил Баулин. – Мы уже разрабатываем и готовим к запуску новые сервисы и продукты, продолжаем инвестировать в поиск и развитие новых талантливых сотрудников и расширять нашу экспертизу. Перед акционерами и топ-менеджментом стоит стратегическая задача обеспечить значительный рост бизнеса».
Представитель F.A.C.C.T. сообщил «Ведомостям», что Сачков считает эту сделку стратегически правильным решением для дальнейшего развития команды и отрасли. «О дальнейших планах Ильи нам неизвестно. Ранее он заявлял, что намерен продолжать развивать инженерную мысль и технологический бизнес в России», – уточнил он.
По оценкам аналитика ФГ «Финам» Леонида Делицына, сумма сделки могла составить 4 млрд руб.
Если исходить из котировок Positive Technologies, единственного представителя кибербезопасности на публичном рынке, который оценивается примерно в 8 EBITDA, F.A.C.C.T можно оценить примерно в 6-7 EBITDA с учетом меньшего чем у Positive Technologies объема бизнеса, говорит инвестиционный стратег УК «АриКапитал» Сергей Суверов. По его оценке, стоимость активов может составить 4-5 млрд руб.
Выручка Positive Technologies за 2023 г. выросла на 61% год к году, составив 22,2 млрд руб. (МСФО). Чистая прибыль компании выросла на 76% год к году до 8,7 млрд руб.
Представитель F.A.C.C.T. сообщил, что компания не раскрывает выручку, но заверил, что бизнес в последние годы стремительно рост на 25-30% ежегодно, а количество сотрудников достигло 350. По данным СПАРК, убыток ООО «Адаптивные технологии безопасности» в 2023 г. составил 46 млн руб.
По словам источника «Ведомостей» на рынке кибербезопасности, стоимость F.A.C.C.T. оценивается примерно в 5 млрд руб. Представитель «Сайберус» уточнил, что разработка продуктовой линейки ведется с лета 2024 г.
В декабре 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на два источника в компаниях в сфере кибербезопасности сообщали, что программные комплексы от Group-IB могут попасть под запрет в России, в них усмотрели угрозу безопасности субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Представитель F.A.C.C.T. уточнил, что действие сертификата ФСТЭК, который необходим для использования на объектах КИИ, было приостановлено.
По словам представителя Positive Technologies, формирование новой компании на основе активов F.A.C.C.T – это стратегический шаг фонда «Сайберус» для развития индустрии в целом. Создаваемая компания дополнит экспертизу других российских ИБ-вендоров, которые обеспечивают прямую киберзащиту ИТ-инфраструктуры, добавил он.
Представители крупнейших разработчиков ИБ-решений «Лаборатории Касперского» и Solar отказались от комментариев.