Фонд сооснователя Positive Technologies купил почти половину активов F.A.C.C.T.

Что такое F.A.C.C.T и Group-IB

Group-IB (с июля 2022 г. компания была переименована в F.A.C.C.T.) была основана Ильей Сачковым в 2003 г. и специализировалась на кибербезопасности. В сентябре 2021 г. Сачков был задержан и арестован по обвинению в государственной измене. В июле 2023 г. суд приговорил Сачкова к 14 годам лишения свободы. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», акционерами компании F.A.C.C.T. (ООО «Адаптивные технологии безопасности») являются Илья Сачков (37,5%), фонд «Альтера Капитал» (25%), Алексей Козырев (15%), Илья Марин (12,5%) и Валерий Баулин (10%).