Apple объяснила удаление VPN из российского AppStore

Apple объяснила удаление VPN из российского AppStoreАмериканская компания уверяет, что якобы хочет соблюдать требования законодательства России
Американская компания Apple объяснила, что удаляет некоторые российские приложения, в том числе сервисы обхода блокировок и независимые журналистские приложения, из российского AppStore в связи с установленным российским законодательством и требованиями Роскомнадзора (РКН). Информация об этом появилась в международной неправительственной организации «Репортеры без границ» (ее сайт заблокирован в России).
«Невыполнение требований закона может привести к тому, что Apple больше не сможет поддерживать AppStore, распространять контент в России и оказывать коммуникационные услуги», – заявил представитель американской компании. По его словам, правительство США поощряет компании поддерживать доступность коммуникационных услуг для российского населения, считая, что наличие этих услуг необходимо для поддержки «демократических принципов».
14 ноября 2024 г. из российского AppStore были удалены подкасты «The Insider
Ранее в октябре 2024 г., Apple заблокировала приложение «Current Time» и общественный канал «Голос Америки
Согласно исследованию проекта GreatFire, на которое ссылается «Репортеры без границ», с AppStore было удалено около 100 приложений с сервисами для обхода блокировок, из которых 25 были заблокированы по прямому запросу Роскомнадзора.
17 ноября 2023 г. правительство Российской Федерации приняло постановление, разрешающее Роскомнадзору вносить в Единый реестр запрещенной информации сайты или приложения, содержащие способы обхода блокировок заблокированных онлайн-ресурсов. С 1 марта 2024 г. вступил в силу запрет на продвижение технологий обхода блокировок, которые были официально запрещены с 2020 года.
«Ведомости» направили запрос в Роскомнадзор и в Apple.
Законодательный контур сформирован, и РКН наделен «суперполномочиями» по контролю за информационно-технологическим сектором, объяснил «Ведомостям» депутат от «Единой России», зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. По его словам, сформированное законодательство позволяет регулятору вариативно применять меры исходя из политической и социальной целесообразности.
Депутат уточнил, что со своей стороны, Apple старается выполнять почти все требования, а где не соблюдает – платит штрафы. «Коммуникация с Apple не прекращалась, они заинтересованы остаться на российском рынке и в целом настроены конструктивно», – добавил Горелкин.
В отличие от Google или Microsoft, Apple «не закрывала двери», а первым, в свою очередь, будет тяжело вернуться на рынок после окончания СВО, добавил он.
По мнению Горелкина, если иностранная компания беззастенчиво нарушала законы РФ и права граждан, ее возвращение на российский рынок должно сопровождаться огромными компенсациями морального и экономического ущерба российскому государству и гражданам.
Компания Apple выполняет требования, получаемые от правоохранительных и надзорных органов, и специализированных ведомств, таких как Роскомндазор, прокуратура, антимонопольная служба, прокомментировал руководитель направления «Разрешение It&Ip споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. По его словам, в случае невыполнения требований, основанных на том, что сервис компании распространяет контент, нарушающий законодательство РФ, Apple может оказаться признанной экстремистской, как организация Meta
Несмотря на уход компании с российского рынка 2 года назад, Apple все еще продолжали исполнять свои гарантийные обязательства: ремонт и поддержка выпущенных ими устройств, объясняет гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Органы власти РФ при несоблюдении требований российского законодательства могут ограничить или вовсе запретить эту возможность для Apple, пояснил он.
Что касается запрета на осуществление коммуникационных связей, технически, объяснил Кусков, это реально. У операторов связи есть информация, на каком устройстве используется тот или иной оператор, и, в случае несоблюдения требований Роскомнадзора, российские власти могут обязать операторов блокировать или ограничивать использование телекоммуникационных услуг на устройствах Apple, тогда все «яблочные» телефоны станут «кирпичами», резюмировал Кусков.