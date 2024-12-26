Apple объяснила удаление VPN из российского AppStore

Компания Apple выполняет требования, получаемые от правоохранительных и надзорных органов, и специализированных ведомств, таких как Роскомндазор, прокуратура, антимонопольная служба, прокомментировал руководитель направления «Разрешение It&Ip споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. По его словам, в случае невыполнения требований, основанных на том, что сервис компании распространяет контент, нарушающий законодательство РФ, Apple может оказаться признанной экстремистской, как организация Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), а ее продукты будут заблокированы на территории России. Как уточняет Шицле, прогнозировать такой же сценарий сложно, но технически такое выполнимо.