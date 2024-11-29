YouTube попросил пользователей из России удалить видео о VPN
Роскомнадзор внес видео о методах обхода блокировок в реестр запрещенной информации на основании ч. 7 ст. 15.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно уведомлению, если пользователи не удалят материалы самостоятельно, YouTube может быть вынужден заблокировать видео.
В общей сложности YouTube должен удалить свыше 300 материалов, «популяризующих использование VPN-сервисов и других программ для обхода блокировок доступа к противоправному в России контенту», сообщили в Роскомнадзоре.
В ноябре 2023 г. правительство РФ выпустило постановление, позволяющее Роскомнадзору включать в Единый реестр запрещенной информации сайты, которые раскрывают способы обхода блокировок других онлайн-ресурсов. С 1 марта на территории России действует запрет на популяризацию VPN-сервисов, а также других сервисов по обходу блокировок, которые запрещены в РФ с 2020 г.
Сенатор Артем Шейкин говорил, что VPN-сервисы во всех магазинах приложений будут блокироваться в случае предоставления ими доступа к заблокированным ресурсам.