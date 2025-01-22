Трамп объявил о создании проекта для развития ИИ с бюджетом в $500 млрд

Трамп объявил о создании проекта для развития ИИ с бюджетом в $500 млрдНовая компания под названием Stargate будет создана при участии OpenAI, Oracle и SoftBank
Президент США Дональд Трамп во вторник вечером объявил, что американский разработчик в области ИИ OpenAI, а также японский конгломерат SoftBank и американская компания по разработке программного обеспечения Oracle создадут новую компанию с бюджетом в $500 млрд для развития искусственного интеллекта (ИИ).
Проект под названием Stargate займется созданием физической и виртуальной инфраструктуры для развития ИИ нового поколения. В частности, новая компания планирует начать строить свои дата-центры по всей стране.
«Stargate незамедлительно начнет создавать физическую и виртуальную инфраструктуру для поддержки следующего поколения достижений в области ИИ, – сказал Трамп. – Это будет включать строительство огромных дата-центров».
По словам Трампа, каждая из трех компаний внесет стартовый вклад в размере $100 млрд, а в последующие годы общий объем инвестиций в проект достигнет $500 млрд.
«Этот грандиозный проект является убедительным подтверждением веры в потенциал Америки под руководством нового президента», – сказал он.
Трамп подчеркнул , что практически сразу новый проект создаст более 100 000 рабочих мест в США.
На мероприятии, которое прошло в Белом доме, присутствовали главы всех трех компаний.
Глава Oracle Ларри Эллисон сообщил, что в рамках проекта в штате Техас уже начато строительство первых дата-центров, а в будущем строительство будет расширено на другие штаты. По мнению главы OpenAI Сэма Альтмана, – Stargate «самый важный проект нашего времени», а генеральный директор SoftBank Масайоси Сон назвал его запуск «началом золотого века Америки».
«Мы бы не приняли это решение, если бы вы не выиграли, – сказал он Трампу. – Это поможет решить множество сложных проблем, которые иначе мы бы не смогли решить».
Все три главы компании подчеркнули, что ИИ может значительно улучшить сферу здравоохранения. Ожидается, что к инициативе присоединятся другие инвесторы, но их имена пока не раскрываются.
Кто купит TikTok?
После объявления масштабного ИИ проекта, Трамп ответил на вопросы журналистов.
В понедельник, 20 января, Трамп подписал указ, который предписывает генеральному прокурору отложить вступление в силу запрета TikTok на 75 дней. Трамп считает, что США должны получить 50% доли в приложении.
Трамп заявил, что рассматривает возможность того, чтобы генеральный директор Tesla Илон Маск или глава Oracle Ларри Эллисон купили TikTok.
На вопрос журналистов, открыт ли он к тому, чтобы Маск купил TikTok китайскую платформу, Трамп ответил: «Если он захочет купить его, я бы согласился, да»
Он добавил, что другим возможным покупателем он хотел бы видеть основателя Oracle Ларри Эллисона.
Трамп заявил, что уже встречался с владельцами TikTok,подчеркнув, что платформа без разрешения ничего не стоит. «Но с разрешением она стоит, например, триллион долларов. Так что, как мне кажется, можно сказать кому-то: купите его и отдайте половину США, половину, и мы дадим вам разрешение, – сказал он. – У них будет отличный партнер – США <...> А США сделают это очень выгодным для них с точки зрения разрешений и всего остального».
19 января соцсеть TikTok перестала работать в США. 17 января Верховный суд США поддержал закон о праве запрета TikTok в стране по соображениям национальной безопасности. По оценке судей, закон не нарушает положения первой поправки конституции США, защищающей свободу слова от вмешательства правительства.
Позже тем же днем Трамп пообещал, что издаст указ об отсрочке запрета сервиса по созданию коротких видеороликов TikTok в США в день своей инаугурации 20 января. Также он заявил, что США должны владеть 50% в совместном предприятии с китайской компанией для обеспечения национальной безопасности.