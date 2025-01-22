Трамп объявил о создании проекта для развития ИИ с бюджетом в $500 млрд

Трамп заявил, что уже встречался с владельцами TikTok,подчеркнув, что платформа без разрешения ничего не стоит. «Но с разрешением она стоит, например, триллион долларов. Так что, как мне кажется, можно сказать кому-то: купите его и отдайте половину США, половину, и мы дадим вам разрешение, – сказал он. – У них будет отличный партнер – США <...> А США сделают это очень выгодным для них с точки зрения разрешений и всего остального».