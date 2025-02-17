Фонд «Сайберус» закрыл сделку по покупке российских активов бывшей Group-IB

Group-IB, специализирующаяся на кибербезопасности, была основана Сачковым и Дмитрием Волковым в 2003 г. В 2018-м компания перенесла штаб-квартиру в Сингапур. В сентябре 2021 г. Сачков был задержан и арестован в России по обвинению в государственной измене, а в июле 2023 г. суд приговорил его к 14 годам лишения свободы.