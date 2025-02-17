Фонд «Сайберус» закрыл сделку по покупке российских активов бывшей Group-IB

Фонд «Сайберус» закрыл сделку по покупке российских активов бывшей Group-IBНовая компания выступает под брендом F6 по аналогии с названием подразделения МВД
Фонд «Сайберус», созданный сооснователем Positive Technologies Юрием Максимовым, завершил сделку по приобретению активов компании в сфере информационной безопасности F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB). Новая компания будет развиваться под брендом F6 (юрлицо – АО «Будущее») и займется разработкой технологий предотвращения и расследования киберпреступлений на основе существующих решений и сервисов F.A.C.C.T., рассказал «Ведомостям» представитель F6.
Представитель F6 уточнил, что сделка была закрыта 31 января 2025 г. Сумма сделки не разглашается.
В конце ноября 2024 г. «Ведомости» сообщали, что фонд «Сайберус» совместно с частными инвесторами, имена которых не раскрывались, создал АО «Будущее», которому перешли активы F.A.C.C.T. В новой компании 47% получил фонд «Сайберус», а 53% — частные инвесторы, доля каждого из которых составляет от 5 до 10%, сообщал представитель «Сайберуса».
В рамках сделки акционеры F.A.C.C.T., включая Илью Сачкова, передали F6 часть активов группы – технологии, экспертизу, интеллектуальную собственность и обязательства по текущим контрактам, уточнил представитель F6. Акционеры F.A.C.C.T., включая основателя Илью Сачкова, не вошли в капитал F6.
Возглавил новую компанию Валерий Баулин, который был генеральным директором и совладельцем F.A.C.C.T. до текущего момента. Под его руководство перешла команда компании в полном составе, уточнил представитель F6.
«Бренд F6, появившийся как кодовое обозначение нашего юрлица в процессе сделки, отражает стремление в будущее, скорость, преемственность опыта. У нас шесть флагманских продуктов, а еще это отсылка к «шестому отделу» – легендарному подразделению [МВД], которое боролось с организованной преступностью», – пояснил Баулин.
Group-IB, специализирующаяся на кибербезопасности, была основана Сачковым и Дмитрием Волковым в 2003 г. В 2018-м компания перенесла штаб-квартиру в Сингапур. В сентябре 2021 г. Сачков был задержан и арестован в России по обвинению в государственной измене, а в июле 2023 г. суд приговорил его к 14 годам лишения свободы.
В 2023 г. российский бизнес Group-IB был выделен в компанию F.A.C.C.T. (ООО «Ф.А.К.К.Т.»), принадлежащее ООО «Адаптивные технологии безопасности». Согласно данным «СПАРК-Интерфакса» на февраль 2025 г., совладельцами F.A.C.C.T. являются Сачков (37,5%), фонд «Альтера Капитал» (25%), Алексей Козырев (15%), Илья Марин (12,5%) и Волков (10%). По данным СПАРК, убыток ООО «Адаптивные технологии безопасности» в 2023 г. составил 46 млн руб., тогда как чистая прибыль ООО «Ф.А.К.К.Т.» достигла 225 млн руб. при выручке в 929 млн руб.
Фонд «Сайберус» был создан в 2022 г. Максимовым – сооснователем «Группы Позитив» (головная компания Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности). Фонд занимается инвестициями в компании в сфере кибербезопасности, созданием отдельных проектов для развития индустрии ИБ, а также формированием экспортного предложения в сфере кибербезопасности на глобальном рынке. Среди активов фонда – проекты «Кибердом», «Кибериспытание» и CyberOK.
По оценкам аналитика ФГ «Финам» Леонида Делицына, сумма сделки могла составить 4 млрд руб.
Если исходить из котировок Positive Technologies, единственного представителя кибербезопасности на публичном рынке, который оценивается примерно в 8 EBITDA, F.A.C.C.T. можно оценить примерно в 6-7 EBITDA с учетом меньшего, чем у Positive Technologies, объема бизнеса, говорит инвестиционный стратег УК «АриКапитал» Сергей Суверов. По его оценке, стоимость активов может составить 4-5 млрд руб.
На момент выхода на IPO в 2021 г. выручка Positive Technologies по предыдущему отчетному периоду (2020 г.) составляла 5,6 млрд руб. (МСФО). На биржу компания вышла при оценке 55 млрд руб., писал РБК.
По словам представителя F6, в ближайшем будущем компания планирует представить коммерческий SOC (security operation center), национальную антифрод-платформу, внедрять сервисы для моделирования целевых кибератак и комплексный антифрод-аудит финансовых организаций. Также предполагается расширение кооперации F6 с другими проектами в контуре «Сайберуса», но сам фонд не будет принимать участие в операционном управлении новой компанией, уточнил собеседник.
«Сейчас после юридического завершения покупки фондом была фактически создана новая компания, появилась определенность с формой собственности F6, и теперь она может поступит к полноценной работе, – говорит Суверов. – Теперь в деятельности новой структуры уже не должно быть каких-то юридических рисков».
На текущий момент компания занимает 29 место в рейтинге отрасли, однако она всегда была известна благодаря глубокой специализации на киберразведке и раннем выявлении атак, а также их предотвращении, добавил партнер практики «Цифровая трансформация» консалтинговой компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.