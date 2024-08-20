Верховный суд оставил в силе приговор основателю Grouр-IB Илье Сачкову
Верховный суд России признал законным приговор основателю и CEO Group-IB (компания сейчас называется F.A.C.C.T.) Илье Сачкову, осужденному на 14 лет колонии по делу о государственной измене, сообщила пресс-служба высшего судебного органа.
Сачков был задержан и арестован в сентябре 2021 г. С того момента он содержался в СИЗО. По версии следствия, в 2011 г. Сачков, действуя по заданию иностранной разведывательной службы, собрал и передал ее представителям сведения, составляющие гостайну.
В конце июля 2023 г. Мосгорсуд признал Сачкова виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого ему назначены ограничение свободы на один год и штраф в размере 500 000 руб. Приговор вступил в законную силу. Вину Сачков не признал.
После этого его защита сообщила, что не только будет дальше обжаловать приговор, но и обратится к президенту России Владимиру Путину. 27 июля 2023 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассмотрит обращение защиты, если в нем будет содержаться изложение позиции.
В октябре 2023 г. Первый апелляционный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении жалобы защиты на приговор Сачкову.