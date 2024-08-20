Верховный суд оставил в силе приговор основателю Grouр-IB Илье Сачкову

В конце июля 2023 г. Мосгорсуд признал Сачкова виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого ему назначены ограничение свободы на один год и штраф в размере 500 000 руб. Приговор вступил в законную силу. Вину Сачков не признал.