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Верховный суд оставил в силе приговор основателю Grouр-IB Илье Сачкову

Ведомости

Верховный суд России признал законным приговор основателю и CEO Group-IB (компания сейчас называется F.A.C.C.T.) Илье Сачкову, осужденному на 14 лет колонии по делу о государственной измене, сообщила пресс-служба высшего судебного органа.

Сачков был задержан и арестован в сентябре 2021 г. С того момента он содержался в СИЗО. По версии следствия, в 2011 г. Сачков, действуя по заданию иностранной разведывательной службы, собрал и передал ее представителям сведения, составляющие гостайну.

В конце июля 2023 г. Мосгорсуд признал Сачкова виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого ему назначены ограничение свободы на один год и штраф в размере 500 000 руб. Приговор вступил в законную силу. Вину Сачков не признал.

После этого его защита сообщила, что не только будет дальше обжаловать приговор, но и обратится к президенту России Владимиру Путину. 27 июля 2023 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассмотрит обращение защиты, если в нем будет содержаться изложение позиции.

В октябре 2023 г. Первый апелляционный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении жалобы защиты на приговор Сачкову.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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