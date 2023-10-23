Суд оставил в силе приговор основателю Grouр-IB Сачкову по делу о госизмене

26 июля Мосгорсуд признал Сачкова виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена) и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого ему назначены ограничение свободы на один год и штраф в размере 500 000 руб. Защита подала жалобу на решение Мосгорсуда в начале августа.