Суд оставил в силе приговор основателю Grouр-IB Сачкову по делу о госизмене
Первый апелляционный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении жалобы защиты на приговор основателю компании Group-IB (сейчас – F.A.C.C.T.) Илье Сачкову, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
26 июля Мосгорсуд признал Сачкова виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена) и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого ему назначены ограничение свободы на один год и штраф в размере 500 000 руб. Защита подала жалобу на решение Мосгорсуда в начале августа.
По версии следствия, в 2011 г. Сачков, действуя по заданию иностранной разведывательной службы, собрал и передал ее представителям сведения, составляющие гостайну. Свою вину основатель Group-IB не признал.
После этого защита Сачкова сообщила, что не только обжалует приговор, но и обратится к президенту России Владимиру Путину. 27 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассмотрит обращение защиты, если в нем будет содержаться изложение позиции.