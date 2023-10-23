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Общество

Суд оставил в силе приговор основателю Grouр-IB Сачкову по делу о госизмене

Ведомости

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении жалобы защиты на приговор основателю компании Group-IB (сейчас – F.A.C.C.T.) Илье Сачкову, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

26 июля Мосгорсуд признал Сачкова виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена) и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого ему назначены ограничение свободы на один год и штраф в размере 500 000 руб. Защита подала жалобу на решение Мосгорсуда в начале августа.

По версии следствия, в 2011 г. Сачков, действуя по заданию иностранной разведывательной службы, собрал и передал ее представителям сведения, составляющие гостайну. Свою вину основатель Group-IB не признал.

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После этого защита Сачкова сообщила, что не только обжалует приговор, но и обратится к президенту России Владимиру Путину. 27 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассмотрит обращение защиты, если в нем будет содержаться изложение позиции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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