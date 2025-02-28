Почему Microsoft намерена окончательно закрыть купленный за $8,5 млрд Skype

Почему Microsoft намерена окончательно закрыть купленный за $8,5 млрд SkypeСервис видеозвонков потерял популярность и уступает собственному продукту корпорации Microsoft Teams
Популярный в 2000-2010-х гг. сервис видеозвонков Skype может прекратить свою работу в мае 2025 г. Информацию об этом обнаружили участники форума мобильных разработчиков XDA. В скрытых строках кода сервиса хранится запись: «Начиная с мая Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонить и общаться в Teams».
В новой тестовой версии Skype для компьютеров среди скрытых сообщений датамайнеры нашли и то, которое уточняет, «сколько друзей уже перешли на бесплатную версию Teams». В файлах заложен также и алгоритм помощи пользователю по установке и настройке Microsoft Teams (MS Teams).
«Ведомости» направили запрос в Microsoft.
Компания Skype Technologies была основана в 2003 г. шведом Никласом Зеннстремом и датчанином Янусом Фриисом. В создании программы участвовали эстонские программисты. Сервис Skype был запущен в том же 2003 г.
Microsoft приобрела Skype в 2011 г. за $8,5 млрд. После покупки сервиса в 2012 г. компания прекратила поддержку своего собственного мессенджера Windows Live Messenger. В 2015 г. Microsoft попыталась интегрировать Skype в Windows 10, но, как отмечает XDA, за прошедшие 10 лет компания не смогла сохранить популярность Skype, а его аудитория постепенно перераспределилась на другие площадки.
22 июля 2014 г. Skype объявил об уходе с российского рынка: компания закрыла локальный офис и перевезла сотрудников в Прагу. Уход был связан с вступлением в силу принятых в 2013 г. поправок в закон о персональных данных, согласно которым все интернет-сервисы должны были перенести пользовательские данные на серверы, расположенные в России.
По данным портала Worldmertics, в 2024 г. Skype уже стабильно терял аудиторию и едва ли удерживал позиции в топ-10 самых популярных мессенджеров в мире. Аудитория сервиса на тот момент составляла 300 млн человек. CNews в июле того же года со ссылкой на данные сервиса Statista приводили пример: аудитория Telegram – 900 млн, Snapchat – 800 млн. На первом месте расположился WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной) с аудиторией 2 млрд ежемесячно активных пользователей.
В последние годы Skype конкурировал в основном с сервисами видео-конференц-связи (ВКС), а не с мессенджерами, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Согласно исследованию TelecomDaily по рынку ВКС за 2024 г., Skype в России занимал второе место по популярности среди частных пользователей с долей 44,3%. Первое место у Zoom с долей 67,5%. Кусков уточнил, что пользователи могли выбрать более одного варианта ответа в опросе. MS Teams используют всего 6,3% пользователей. Основная проблема ВКС в том, что таких приложений стало слишком много, а у MS Teams есть своя база корпоративных клиентов, отмечает он.
Кусков считает, что Microsoft изначально покупала Skype ради абонентской базы, чтобы затем перевести ее в MS Teams и развивать уже свой собственный сервис. «Microsoft не покупает продукты, чтобы развивать их под оригинальным названием, а Skype еще очень долго продержался – почти 14 лет», – говорит аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. Он считает, что сила бренда Skype была слишком большой, чтобы безболезненно от него отказаться.
MS Teams, запущенный в 2016 г., уже давно дублирует функциональность Skype и входит в состав стандартных приложений Windows 11, поддерживая экосистемный подход компании, продолжает он. «Завершение поддержки самостоятельного приложения выглядит совершенно логично с точки зрения стандартов Microsoft», – добавляет Вильянов.
Skype обладал рядом недостатков, которые повлияли на снижение его популярности: частые сбои, различные лаги и не самый удобный дизайн интерфейса, включая мобильную версию, объясняет заместитель директора Центра компетенций НТИ на базе МГУ Тимофей Воронин. Попытки «модернизировать» Skype предпринимались слишком поздно – многие пользователи уже перешли в мессенджеры, считает он. Воронин полагает, что в Microsoft решили, что уже слишком поздно вступать в гонку с мессенджерами и поэтому следует сосредоточиться на развитии своего сервиса, который конкурирует с платформами для проведения видеоконференций. «Оживление Skype потребует значительного количества вложений, которые вряд ли смогут окупиться», – полагает эксперт.
Глава отдела исследований в области ИИ Университета 2035 Ярослав Селиверстов считает, что большинство пользователей не заметит прекращения работы Skype, но у пользователей старшего поколения это может вызвать дискомфорт. Уход Skype с рынка, вероятно, вовсе будет незаметен – пользователи предпочтут либо мессенджеры, либо выигрывающие в конкуренции аналоги – Zoom, MS Teams или «Телемост», продолжил Воронин.
Microsoft Teams – несколько громоздкое приложение, но и Skype нельзя было назвать эталоном оптимизации, рассуждает Вильянов. Он уточняет, что аудитория Skype была крайне невелика, потому что все «прорывные» возможности 20-летней давности, например, голосовые и видеовызовы через интернет, давно уже есть в любом мессенджере, а для корпоративных нужд лучше подходит Teams. «Грустить по нему будут даже меньше, чем по окончательному закрытию ICQ в 2024-м», – считает Вильянов.