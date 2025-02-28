Почему Microsoft намерена окончательно закрыть купленный за $8,5 млрд Skype

В последние годы Skype конкурировал в основном с сервисами видео-конференц-связи (ВКС), а не с мессенджерами, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Согласно исследованию TelecomDaily по рынку ВКС за 2024 г., Skype в России занимал второе место по популярности среди частных пользователей с долей 44,3%. Первое место у Zoom с долей 67,5%. Кусков уточнил, что пользователи могли выбрать более одного варианта ответа в опросе. MS Teams используют всего 6,3% пользователей. Основная проблема ВКС в том, что таких приложений стало слишком много, а у MS Teams есть своя база корпоративных клиентов, отмечает он.