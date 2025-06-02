«Россетям» нужно еще семь лет для перехода на отечественный софт«Северсталь» и РЖД планируют успеть быстрее
Государственный электросетевой холдинг «ФСК–Россети» будет вынужден использовать иностранное нелицензионное программное обеспечение (ПО) до его полного «износа». Обусловлено это финансовыми издержками, которые возникают при переходе на отечественные продукты. Об этом заявил 2 июня на пленарной сессии ЦИПР-2025 заместитель гендиректора по цифровой трансформации «Россетей» Константин Кравченко. По его словам, «Россети» – одна из компаний, которая работает по установленным тарифам, которые компания не может поменять, а значит и не может выделить больше средств на импортозамещение.
Поскольку переход на отечественное ПО – дорогостоящая процедура, продолжил он, одно из предложений – ждать когда подойдет срок амортизации зарубежного. По его оценке, это примерно 5-7 лет. «С 2022 г. мы не платим за импортные продукты и лицензионную поддержку, переходим на российское – надо платить», – напомнил Кравченко.
Представитель «Россетей» уточнил «Ведомостям», что сейчас группа закупает преимущественно отечественное ПО и по уровню импортозамещения софта «является одним из лидеров энергетической отрасли». Но собеседник подтвердил, что в условиях тарифных ограничений реализация всех существующих директив в области технологического суверенитета требует дополнительных источников финансирования.
Заместитель гендиректора РЖД Евгений Чаркин на той же сессии заявил, что компания сможет полностью импортозаместиться к 2030 г. Он уточнил, что наибольшая проблема сейчас в «стыке» прикладного софта, системного ПО и оборудования, а бизнес ждет сразу готовых решений, которых пока нет. Директор по цифровой трансформации и информационным технологиям «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК, входит в «Ростех») Иван Голубушин отметил, что полное импортозамещение [в ИТ] будет зависеть от трудоемкости: для замещения на 100% нужны кадры и производственные мощности.
Начальник департамента по цифровой трансформации «Газпром нефть» Олег Третьяк отметил, что для импортозамещения необходима конкуренция рынка, независимость от монополизированных решений и совместимость и интеграция решений между собой. Он уточнил, что сейчас на российском рынке ПО недостаточно поддержки в кросс-отраслевых стандартах.
В ходе той же дискуссии генеральный директор АО «Северсталь-Инфоком» (ИТ-структура «Северстали») Сергей Дунаев отметил, что по его оценке, чтобы перейти на отечественное ПО, достаточно четырех лет, но это вопрос «законодательного принуждения». «Если смотреть на это, как на замену любой ценой, то за четыре года можно, но с потерей эффективности», – подчеркнул он. Если смотреть на это с практической точки зрения, не заменяя ПО без регуляторных требований, продолжил Дунаев, то с начала развертывания импортозамещения потребуется до шести лет для полноценного перехода. «Затраты на быструю замену могут быть слишком высоки», – отметил топ-менеджер.
Министр цифрового развития Максут Шадаев заметил, что начало «развертывания» [отечественного ПО] бесконечно сдвигается вправо». В соответствии с указом президента от 30 марта 2022 г., объекты критической информационной инфраструктуры должны были быть полностью переведены на отечественный софт до 1 января 2025 г. Но не все компании успели полностью импортозаместиться, рассказывали «Ведомости» в январе 2025 г. Согласно национальному проекту «Экономика данных», не менее 80% российских организаций в ключевых отраслях экономики должны полностью перейти на отечественное ПО к 2030 г., писали «Ведомости».
«Ведомости» направили уточняющий запрос в Минцифры.
В марте 2025 г. на заседании общественного совета при Минцифры исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев, представляя позицию разработчиков софта, уточнял, что распространенное мнение о том, что российское ПО дорогое – ложное, а основная проблема перехода на него связана с отсутствием достаточных стимулов к импортозамещению.
Рынок промышленного ПО, писали «Ведомости» в том же месяце, за 2024 г. составил 83 млрд руб., а к 2030 г. ожидается рост не менее, чем на 16,5%. Наибольшую долю рынка занимали иностранные решения. Рынок корпоративного ПО на российском рынке достиг 199 млрд руб., доля российских решений – 89%, следует из исследования Strategy Partners. В то же время, писали «Ведомости», около половины российских компаний не против использования пиратского софта в том или ином виде, а доля компаний, не использующих отечественное ПО, составляет 15,2% (опрос прошли 310 промышленных компаний).
«Переход на российские технологии в ИТ-ландшафте позволил ВТБ справиться с ростом нагрузки на сервисы банка на 10-20% по сравнению с показателями января-мая 2024 г.», – заявил в рамках конференции ЦИПР зампредправления, руководитель технологического блока ВТБ Вадим Кулик. По его словам, в банке к началу 2025 г. импортозаместили 95% системной ИТ-инфвраструктуры, а суммарная экономия банка за счет замены зарубежных ИТ-решений отечественными составит 180 млрд руб. до 2030 г. Этот эффект связан с отказом от использования западных программных систем с высокой стоимостью развития и поддержки и переходом на использование отечественных решений, стоимость и затраты на сопровождение у которых значительно ниже, считает он.
Позиция бизнеса вполне понятна, так как переход на российское ПО – процесс длительный и дорогостоящий, отметил заместитель директора Центра научно-технологической политики МГУ имени М.В.Ломоносова Тимофей Воронин. Именно поэтому бизнес заинтересован в том, чтобы максимально продлить возможности использования зарубежного софта, особенно с учетом того, что довольно часто и сейчас западные компании предлагают более гибкие условия обслуживания и более удобный функционал.
В то же время, у такой стратегии есть целый ряд недостатков, например риск отключения/нестабильной работы ПО и риски в сфере кибербезопасности, уточнил Воронин. В первую очередь, импортозамещение может проходить именно там, считает Воронин.
Ждать, когда «подойдет срок амортизации» – плохая идея, поскольку прямо сейчас российские компании остались без поддержки вендоров софта, который используют, а значит не могут «закрывать» инциденты безопасности в этом ПО и развивать его, говорит директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов. «По сути, это кот в мешке», – считает эксперт. По его мнению, если использовать такое ПО в основе бизнес-процессов, это чревато их полной остановкой: «Они сидят на бомбе замедленного действия». Если завтра в необновляемом ПО появится уязвимость нулевого дня (Zero-Day, недостаток в системе или ПО, который неизвестен разработчику. – «Ведомости»), то специалисты компании ничего с ним сделать не смогут, уточнил Хлебунов.
Государство уже очень помогло развитию ИТ-отрасли, предоставляя налоговые льготы и обеспечивая заказы в рамках политики импортозамещения, считает сооснователь, заместитель генерального директора Postgres Professional Иван Панченко. Дополнительных мер не надо, но важно, чтобы эта политика продолжалась, считает он. Сейчас приоритет – развитие отечественного ПО, чтобы не стояло вопроса выбора между тем, чтобы остаться на зарубежном или перейти на отечественное, подчеркнул он. По словам Панченко, для этого софт должен в первую очередь обеспечить отказоустойчивость, безопасность, аналитика, масштабируемость – то, что гарантирует работу систем 24/7 без нагрузки для бизнеса.