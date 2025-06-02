«Россетям» нужно еще семь лет для перехода на отечественный софт

В ходе той же дискуссии генеральный директор АО «Северсталь-Инфоком» (ИТ-структура «Северстали») Сергей Дунаев отметил, что по его оценке, чтобы перейти на отечественное ПО, достаточно четырех лет, но это вопрос «законодательного принуждения». «Если смотреть на это, как на замену любой ценой, то за четыре года можно, но с потерей эффективности», – подчеркнул он. Если смотреть на это с практической точки зрения, не заменяя ПО без регуляторных требований, продолжил Дунаев, то с начала развертывания импортозамещения потребуется до шести лет для полноценного перехода. «Затраты на быструю замену могут быть слишком высоки», – отметил топ-менеджер.