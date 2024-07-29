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/ Технологии

Больше половины субъектов КИИ не имопртозаместят информзащиту до конца года

Такое требование содержится в указе президента, который был подписан в марте 2022 года
Лиана Липанова
Мария Арялина
Андрей Гордеев / Ведомости

Больше половины (59%) средних и крупных компаний с критической информационной инфраструктурой (КИИ) не успеют полностью перейти на отечественные решения по кибербезопасности. Такой вывод содержится в исследовании компании «К2 кибербезопасность», специалисты которой провели анонимный опрос более 80 IT- и ИБ-директоров таких компаний.

К объектам КИИ относятся отдельные наиболее важные IT-системы в банках, аэропортах, госучреждениях, сетях связи и т. д. По указу президента № 250 от 30 марта 2022 г. весь софт и программно-аппаратные комплексы (ПАК) на объектах КИИ должны быть импортозамещены до 1 января 2025 г. Введение мер объяснялось обеспечением технологической независимости и безопасности КИИ страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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