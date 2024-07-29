Больше половины субъектов КИИ не имопртозаместят информзащиту до конца года

К объектам КИИ относятся отдельные наиболее важные IT-системы в банках, аэропортах, госучреждениях, сетях связи и т. д. По указу президента № 250 от 30 марта 2022 г. весь софт и программно-аппаратные комплексы (ПАК) на объектах КИИ должны быть импортозамещены до 1 января 2025 г. Введение мер объяснялось обеспечением технологической независимости и безопасности КИИ страны.