Больше половины субъектов КИИ не имопртозаместят информзащиту до конца года

Больше половины субъектов КИИ не имопртозаместят информзащиту до конца годаТакое требование содержится в указе президента, который был подписан в марте 2022 года
Больше половины (59%) средних и крупных компаний с критической информационной инфраструктурой (КИИ) не успеют полностью перейти на отечественные решения по кибербезопасности. Такой вывод содержится в исследовании компании «К2 кибербезопасность», специалисты которой провели анонимный опрос более 80 IT- и ИБ-директоров таких компаний.
К объектам КИИ относятся отдельные наиболее важные IT-системы в банках, аэропортах, госучреждениях, сетях связи и т. д. По указу президента № 250 от 30 марта 2022 г. весь софт и программно-аппаратные комплексы (ПАК) на объектах КИИ должны быть импортозамещены до 1 января 2025 г. Введение мер объяснялось обеспечением технологической независимости и безопасности КИИ страны.
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