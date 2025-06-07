Путин потребовал ускорить разработку нормативной базы для идентификации дронов

Путин потребовал ускорить разработку нормативной базы для идентификации дроновЭто нужно для безопасности полётов и БПЛА, и пилотируемых воздушных судов
Президент РФ Владимир Путин поручил первому заместителю председателя правительства Денису Мантурову ускорить проработку нормативной базы для интеграции и идентификации беспилотных авиационных систем (БАС), определиться со сроками ее подготовки. Такое поручение прозвучало на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 6 июня.
«Сейчас Антон Андреевич [Алиханов, министр промышленности и торговли] сказал, что работа идёт. Да, действительно, она идёт. Медленно, – заявил президент. – В феврале этого года мы собирались в Тольятти, сейчас и Виталий Геннадьевич [Савельев, вице-премьер по транспорту] тоже вспомнил об этом, и Антон Андреевич, и Денис Валентинович [Мантуров] сказали. Февраль, март, апрель, май и июнь – уже середина июня – четыре месяца прошло. А что мы сейчас говорим? Мы говорим о том, что единое правовое регулирование использования воздушного и околоземного космического пространства пока не заработало, его нет. А мы тогда, ещё четыре месяца назад, сказали, что оно должно быть создано. А для чего? Для обеспечения безопасности полётов и беспилотных летательных аппаратов, и пилотируемых воздушных судов».
«Я понимаю, что сейчас это всё непросто сделать, особенно в условиях СВО, – отметил он. – Но нормативную базу-то можно создавать?». Также президент обратил внимание на статус единой системы идентификации беспилотных воздушных судов (БВС) и нового класса воздушного пространства для дронов. «То же самое, работа идет, работа идет. Она когда закончится?», – спросил Путин, отметив, что сейчас сокращается «госзаказ для гражданского беспилотия, причём в разы». Президент попросил первого вице-премьера определить сроки разработки нормативной базы и проконтролировать их исполнение, добавив, что сейчас надо обращать внимание на экспорт беспилотных систем.
О чем доложили президенту
«Если говорить про поручение, которое касается системы идентификации, то уже мы, собственно, проводим сейчас полёты со всей отраслью, – докладывал Алиханов на заседании Совета. – Несколько решений интегрировать планируем в эту систему. Это и система "Глонасс", и GSM-трекеры, и подключения к программному комплексу, так называемый «Небосвод», который будет обеспечивать нам идентификацию беспилотника. Это решение установки специального ответчика, по сути, авиационная технология, так называемая АЗН-В, трекеры различные. И сейчас наша отраслевая ассоциация в Алферьево провела на аэродроме только в мае месяце 17 полётов, то есть мы отрабатываем уже технологию. В июле месяце вместе с коллегами из Минтранса окончательно примем «дорожную карту» по внедрению этого механизма».
Госкорпорация по ОрВД и концерн «Алмаз-Антей» завершили тесты единой интегрированной системы планирования использования воздушного пространства, сообщил ранее Савельев. О создании системы «Ведомости» писали в начале мая. Также ответственные органы власти ведут работу над концепцией «бесшовного неба», прорабатывается возможность создания единой системы идентификации на базе госинформсистемы «ЭРА-Глонасс», сообщил вице-премьер. По законодательству, с 1 марта 2025 г. все БАС должны оснащаться оборудованием для удаленной идентификации. Кроме того, был подготовлен проект постановления правительства по установлению нового класса H в воздушном пространстве для полетов беспилотников, доложил он.
В 12 регионах «Глонасс» уже протестировал мониторинг полетов авиабеспилотников в онлайн-режиме и передачу данных в доверенной среде критической информационной инфраструктуры (КИИ) – госорганам, СППИ (системе представления планов полетов в интернете), подключение беспилотников разных производителей и эксплуатантов ( «Транспорт Будущего», «Геоскан», ООО «БАС», «Аврора-БАС», «Аэромакс») и всех ведущих коммерческих платформ, включая «Небосвод», «Юпитер», «Флай Дрон» и др., сообщил «Ведомостям» генеральный директор «Глонасс» Алексей Райкевич.
Для оснащения авиабеспилотников уже готовы встраиваемые и внешние трекеры российского производства. При наделении полномочиями уже до конца этого года «Глонасс» сможет подключать к «ЭРА-Глонасс» беспилотные воздушные суда и обеспечивать работу единой системы идентификации в соответствии по поручению президента, пообещал он. «Ведомости» направили запросы в госкорпорацию по ОрВД и концерн «Алмаз-Антей».
Необходимость в нормативной базе
Интеграция БАС в общее воздушное пространство и выделение отдельного класса воздушного пространства для БАС решают одну и ту же задачу – сделать так, чтобы массовое внедрение в жизнь беспилотных технологий не создавало препятствий для полетов пилотируемой авиации, говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. В то же время эти подходы противоречат друг другу, делает оговорку он.
«Выделение отдельного класса воздушного пространства – мера, которая позволит достаточно быстро сформировать над большой по площади территорией узкую по высоте «прослойку», в которой полеты беспилотников можно будет организовать максимально быстро и просто. Но, в то же время, этот класс воздушного пространства потребуется закрыть для пилотируемой авиации, за исключением экстренных случаев, когда пилотируемая авиация получит приоритет (например, выполнение санзаданий, работа в условиях ЧС и т.д.)», – объясняет эксперт. Ни операторов БАС, ни эксплуатантов пилотируемой техники такой подход не устраивает. Для выполнения авиационных работ с помощью БАС могут быть оптимальны разные высоты полета: для аэрофотосъемки одни, для поиска утечек на газопроводах – другие, говорит Пантелеев. Для авиакомпаний важно, чтобы пилот воздушного судна видел другие воздушные суда, находящиеся рядом, включая беспилотные, указал он.
Дроны на орбите
Нормативная база по интеграции и идентификации БАС может появиться на горизонте 2030-х гг., предполагает Пантелеев. «Если написать в нормативном акте, что БАС должны иметь транспондеры, позволяющие идентифицировать воздушное судно, этого будет недостаточно. Надо понять, как будут решаться вопросы кибербезопасности, как идентифицировать не только БВС, но и внешнего пилота», – говорит он. По его мнению, нужен набор технологий, обеспечивающих ситуацию, когда «все видят всех», но таких технологий пока не создано.
Без интеграции БАС в воздушной пространство не будут фактически легализованы полеты дронов, подчеркивает директор «Летающих грузовиков» Антон Блик. Это позволит отслеживать беспилотники наряду с пилотируемой авиацией и впоследствие нормализовать законодательство: их видение в небе сильно упростит жизнь всем участникам процесса. Идентификация БАС также дает понимание дружественного или вражеского пролета аппарата для безопасности и либерализации законодательства, добавил он. По мнению эксперта, разработать нормативную базу под указанные президентом пункты вполне реально в ближайший год.
Статус нацпроекта
Ключевой для отрасли беспилотников нацпроект по БАС был утвержден в декабре 2023 г. с объемом финансирования из госбюджета в размере 696 млрд руб. Он состоит из пяти федпроектов: «Инфраструктура, безопасность и сертификация», «Перспективные технологии для БАС», «Кадры для БАС», «Стимулирование спроса на отечественные БАС», «Разработка, сертификация и серийное производство БАС и комплектующих».
Объем финансирования нацпроекта с 2024 по 2030 г. сейчас составляет 283 млрд руб., доложил Савельев Путину. До 2030 г. нужно сформировать российский рынок БАС и произвести 46 000 аппаратов, и довести долю отечественных БАС на рынке до 70%. В прошлом году объем производства БАС вырос более, чем в 2,5 раза по сравнению с годом ранее. В этом году компании произвели уже более 3200 дронов, сообщил он. По гражданскому госзаказу заинтересованные лица получили более 2700 дронов на сумму 6,5 млрд руб., о чем писали «Ведомости» в конце апреля, и был сформирован заказ на 2025 г. Статус резидентов научно-производственных центров уже получили 393 организации, из которых 48 организаций в прошлом году поддержали на сумму более 1,5 млрд руб. В мае 2025 г. был установлен 31 дронопорт в 8 субъектах, и до конца года будет установлено еще не менее 20 дронопортов, указал Савельев.
Вице-премьер также доложил президенту, что ответственные за нацпроект БАС ведомства продолжают переговоры с силовыми структурами по постепенному открытию неба в ряде регионов. 28 января 2025 г. в ходе совещания по вопросам развития беспилотной авиации Путин поручил открыть небо для гражданских беспилотников в безопасных регионах, где для этого соблюдены и другие необходимые условия. Также 5 июня на совещании у первого зампреда по использованию космических систем связи и геопространственных данных в интересах БАС приняли решение о совместной проработке технических требований к космическим группировкам, обслуживающим сервисы дронов.