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Путин потребовал ускорить разработку нормативной базы для идентификации дронов

Это нужно для безопасности полётов и БПЛА, и пилотируемых воздушных судов
Анна Устинова
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил первому заместителю председателя правительства Денису Мантурову ускорить проработку нормативной базы для интеграции и идентификации беспилотных авиационных систем (БАС), определиться со сроками ее подготовки. Такое поручение прозвучало на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 6 июня.

«Сейчас Антон Андреевич [Алиханов, министр промышленности и торговли] сказал, что работа идёт. Да, действительно, она идёт. Медленно, – заявил президент. – В феврале этого года мы собирались в Тольятти, сейчас и Виталий Геннадьевич [Савельев, вице-премьер по транспорту] тоже вспомнил об этом, и Антон Андреевич, и Денис Валентинович [Мантуров] сказали. Февраль, март, апрель, май и июнь – уже середина июня – четыре месяца прошло. А что мы сейчас говорим? Мы говорим о том, что единое правовое регулирование использования воздушного и околоземного космического пространства пока не заработало, его нет. А мы тогда, ещё четыре месяца назад, сказали, что оно должно быть создано. А для чего? Для обеспечения безопасности полётов и беспилотных летательных аппаратов, и пилотируемых воздушных судов».

«Я понимаю, что сейчас это всё непросто сделать, особенно в условиях СВО, – отметил он. – Но нормативную базу-то можно создавать?». Также президент обратил внимание на статус единой системы идентификации беспилотных воздушных судов (БВС) и нового класса воздушного пространства для дронов. «То же самое, работа идет, работа идет. Она когда закончится?», – спросил Путин, отметив, что сейчас сокращается «госзаказ для гражданского беспилотия, причём в разы». Президент попросил первого вице-премьера определить сроки разработки нормативной базы и проконтролировать их исполнение, добавив, что сейчас надо обращать внимание на экспорт беспилотных систем.

О чем доложили президенту

«Если говорить про поручение, которое касается системы идентификации, то уже мы, собственно, проводим сейчас полёты со всей отраслью, – докладывал Алиханов на заседании Совета. – Несколько решений интегрировать планируем в эту систему. Это и система "Глонасс", и GSM-трекеры, и подключения к программному комплексу, так называемый «Небосвод», который будет обеспечивать нам идентификацию беспилотника. Это решение установки специального ответчика, по сути, авиационная технология, так называемая АЗН-В, трекеры различные. И сейчас наша отраслевая ассоциация в Алферьево провела на аэродроме только в мае месяце 17 полётов, то есть мы отрабатываем уже технологию. В июле месяце вместе с коллегами из Минтранса окончательно примем «дорожную карту» по внедрению этого механизма».

Госкорпорация по ОрВД и концерн «Алмаз-Антей» завершили тесты единой интегрированной системы планирования использования воздушного пространства, сообщил ранее Савельев. О создании системы «Ведомости» писали в начале мая. Также ответственные органы власти ведут работу над концепцией «бесшовного неба», прорабатывается возможность создания единой системы идентификации на базе госинформсистемы «ЭРА-Глонасс», сообщил вице-премьер. По законодательству, с 1 марта 2025 г. все БАС должны оснащаться оборудованием для удаленной идентификации. Кроме того, был подготовлен проект постановления правительства по установлению нового класса H в воздушном пространстве для полетов беспилотников, доложил он.

В 12 регионах «Глонасс» уже протестировал мониторинг полетов авиабеспилотников в онлайн-режиме и передачу данных в доверенной среде критической информационной инфраструктуры (КИИ) – госорганам, СППИ (системе представления планов полетов в интернете), подключение беспилотников разных производителей и эксплуатантов ( «Транспорт Будущего», «Геоскан», ООО «БАС», «Аврора-БАС», «Аэромакс») и всех ведущих коммерческих платформ, включая «Небосвод», «Юпитер», «Флай Дрон» и др., сообщил «Ведомостям» генеральный директор «Глонасс» Алексей Райкевич.

Для оснащения авиабеспилотников уже готовы встраиваемые и внешние трекеры российского производства. При наделении полномочиями уже до конца этого года «Глонасс» сможет подключать к «ЭРА-Глонасс» беспилотные воздушные суда и обеспечивать работу единой системы идентификации в соответствии по поручению президента, пообещал он. «Ведомости» направили запросы в госкорпорацию по ОрВД и концерн «Алмаз-Антей».

Необходимость в нормативной базе

Интеграция БАС в общее воздушное пространство и выделение отдельного класса воздушного пространства для БАС решают одну и ту же задачу – сделать так, чтобы массовое внедрение в жизнь беспилотных технологий не создавало препятствий для полетов пилотируемой авиации, говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. В то же время эти подходы противоречат друг другу, делает оговорку он. 

«Выделение отдельного класса воздушного пространства – мера, которая позволит достаточно быстро сформировать над большой по площади территорией узкую по высоте «прослойку», в которой полеты беспилотников можно будет организовать максимально быстро и просто. Но, в то же время, этот класс воздушного пространства потребуется закрыть для пилотируемой авиации, за исключением экстренных случаев, когда пилотируемая авиация получит приоритет (например, выполнение санзаданий, работа в условиях ЧС и т.д.)», – объясняет эксперт. Ни операторов БАС, ни эксплуатантов пилотируемой техники такой подход не устраивает. Для выполнения авиационных работ с помощью БАС могут быть оптимальны разные высоты полета: для аэрофотосъемки одни, для поиска утечек на газопроводах – другие, говорит Пантелеев. Для авиакомпаний важно, чтобы пилот воздушного судна видел другие воздушные суда, находящиеся рядом, включая беспилотные, указал он. 

Дроны на орбите

Мантуров заявил о планах России к 2030 г. перейти от работы на Международной космической станции (МКС) к собственной национальной орбитальной станции. «Она станет первой в мире платформой-дроном, оснащенной роботами для своего обслуживания», – заявил первый зампред. Сегодня еще не реализованы автономные роботы для ремонта спутников и орбитальных станций, говорит гендиректор аэрокосмической корпорации «Новый космос», эксперт рынка НТИ «Аэронет» Антон Алексеев. Если Россия реализует инновацию первой, то это будет означать лидерство. Разработка необходима Российской орбитальной служебной станции (РОСС) потому, что часть времени станция будет проходить через радиационно опасную орбиту, т.к. будет вращаться по солнечно-синхронной орбите с наклонением 96,8 градусов к плоскости экватора и высотой около 360 км. Эта орбита, хотя и подходит для пролета над Арктикой, все же предполагает пересечение и частично прохождение выше радиационных поясов Земли, поэтому обслуживание РОСС без участия человека особенно важно, объясняет он. Фокус на робототехнике вероятно позволит отрабатывать новые технологии удаленного управления, которые пригодятся при миссиях по исследованиях Луны и других планет, предположил руководитель проектов «АТК Консалтинг» Владимир Емельнов.

Нормативная база по интеграции и идентификации БАС может появиться на горизонте 2030-х гг., предполагает Пантелеев. «Если написать в нормативном акте, что БАС должны иметь транспондеры, позволяющие идентифицировать воздушное судно, этого будет недостаточно. Надо понять, как будут решаться вопросы кибербезопасности, как идентифицировать не только БВС, но и внешнего пилота», – говорит он. По его мнению, нужен набор технологий, обеспечивающих ситуацию, когда «все видят всех», но таких технологий пока не создано. 

Без интеграции БАС в воздушной пространство не будут фактически легализованы полеты дронов, подчеркивает директор «Летающих грузовиков» Антон Блик. Это позволит отслеживать беспилотники наряду с пилотируемой авиацией и впоследствие нормализовать законодательство: их видение в небе сильно упростит жизнь всем участникам процесса. Идентификация БАС также дает понимание дружественного или вражеского пролета аппарата для безопасности и либерализации законодательства, добавил он. По мнению эксперта, разработать нормативную базу под указанные президентом пункты вполне реально в ближайший год.

Статус нацпроекта

Ключевой для отрасли беспилотников нацпроект по БАС был утвержден в декабре 2023 г. с объемом финансирования из госбюджета в размере 696 млрд руб. Он состоит из пяти федпроектов: «Инфраструктура, безопасность и сертификация», «Перспективные технологии для БАС», «Кадры для БАС», «Стимулирование спроса на отечественные БАС», «Разработка, сертификация и серийное производство БАС и комплектующих».

Объем финансирования нацпроекта с 2024 по 2030 г. сейчас составляет 283 млрд руб., доложил Савельев Путину. До 2030 г. нужно сформировать российский рынок БАС и произвести 46 000 аппаратов, и довести долю отечественных БАС на рынке до 70%. В прошлом году объем производства БАС вырос более, чем в 2,5 раза по сравнению с годом ранее. В этом году компании произвели уже более 3200 дронов, сообщил он. По гражданскому госзаказу заинтересованные лица получили более 2700 дронов на сумму 6,5 млрд руб., о чем писали «Ведомости» в конце апреля, и был сформирован заказ на 2025 г. Статус резидентов научно-производственных центров уже получили 393 организации, из которых 48 организаций в прошлом году поддержали на сумму более 1,5 млрд руб. В мае 2025 г. был установлен 31 дронопорт в 8 субъектах, и до конца года будет установлено еще не менее 20 дронопортов, указал Савельев.

Вице-премьер также доложил президенту, что ответственные за нацпроект БАС ведомства продолжают переговоры с силовыми структурами по постепенному открытию неба в ряде регионов. 28 января 2025 г. в ходе совещания по вопросам развития беспилотной авиации Путин поручил открыть небо для гражданских беспилотников в безопасных регионах, где для этого соблюдены и другие необходимые условия. Также 5 июня на совещании у первого зампреда по использованию космических систем связи и геопространственных данных в интересах БАС приняли решение о совместной проработке технических требований к космическим группировкам, обслуживающим сервисы дронов.

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