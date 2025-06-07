Путин потребовал ускорить разработку нормативной базы для идентификации дронов

«Сейчас Антон Андреевич [Алиханов, министр промышленности и торговли] сказал, что работа идёт. Да, действительно, она идёт. Медленно, – заявил президент. – В феврале этого года мы собирались в Тольятти, сейчас и Виталий Геннадьевич [Савельев, вице-премьер по транспорту] тоже вспомнил об этом, и Антон Андреевич, и Денис Валентинович [Мантуров] сказали. Февраль, март, апрель, май и июнь – уже середина июня – четыре месяца прошло. А что мы сейчас говорим? Мы говорим о том, что единое правовое регулирование использования воздушного и околоземного космического пространства пока не заработало, его нет. А мы тогда, ещё четыре месяца назад, сказали, что оно должно быть создано. А для чего? Для обеспечения безопасности полётов и беспилотных летательных аппаратов, и пилотируемых воздушных судов».