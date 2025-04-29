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Производители гражданских дронов почти справились с госзаказом 2024 года

Компании слишком поздно получили авансирование на разработку и производство аппаратов
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

К концу апреля 2025 г. производители БПЛА почти выполнили государственный гражданский заказ (ГГЗ) на 2024 г. Как пояснил «Ведомостям» представитель Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), по ГГЗ на 2024 г. была законтрактована поставка 2717 беспилотных авиационных систем (БАС) на 6,074 млрд руб. По плану в 2024 г. поставили 1429 единиц техники, а в 2025 г. должны поставить еще 1288 единиц, говорит собеседник. С начала этого года и до конца апреля компании произвели и отгрузили еще 1249 БАС, отчитался представитель ГТЛК.

О том, что срок выполнения ГГЗ 2024 г. на поставку БАС перенесли на конец мая 2025 г., «Ведомостям» рассказали два источника в компаниях, предоставляющих услуги для заказчиков БАС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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