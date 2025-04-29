Производители гражданских дронов почти справились с госзаказом 2024 года

К концу апреля 2025 г. производители БПЛА почти выполнили государственный гражданский заказ (ГГЗ) на 2024 г. Как пояснил «Ведомостям» представитель Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), по ГГЗ на 2024 г. была законтрактована поставка 2717 беспилотных авиационных систем (БАС) на 6,074 млрд руб. По плану в 2024 г. поставили 1429 единиц техники, а в 2025 г. должны поставить еще 1288 единиц, говорит собеседник. С начала этого года и до конца апреля компании произвели и отгрузили еще 1249 БАС, отчитался представитель ГТЛК.